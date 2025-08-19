Sinh con khi chồng vắng nhà nhưng vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 19/08/2025 22:48

Tôi hạnh phúc lâng lâng nhắn tin cảm ơn chồng. Chồng tôi ngơ ngác hỏi vì sao tôi lại cảm ơn. Tôi cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ người chuyển tiền cho tôi không phải là chồng, vậy thì là ai?

Khi tôi mang thai còn 2 tuần nữa thì sinh thì chồng đi công tác bất ngờ trong 1 tháng. Có nghĩa là anh không kịp về lúc tôi sinh con đầu lòng. Tôi sinh sớm hơn dự định, chồng vừa đi công tác 5 ngày thì tôi đã nhập viện.

Dù không có chồng bên cạnh khi sinh con nhưng tôi vẫn có bố mẹ hai bên túc trực chăm sóc. Sau hơn nửa ngày đau bụng quằn quại thì con trai của tôi cũng cất tiếng khóc chào đời. Gia đình hai bên ai nấy đều hạnh phúc đón chào thành viên mới này.

Sau khi sinh được một ngày thì điện thoại của tôi bất ngờ có tin nhắn nhận tiền của ngân hàng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chồng tôi chuyển khoản để chúc mừng vợ vượt cạn thành công. Khi nhìn số tiền tôi càng bất ngờ hơn, 50 triệu là số tiền rất lớn, chồng tôi chưa từng đưa tôi nhiều tiền như thế.

Tôi hạnh phúc lâng lâng nhắn tin cảm ơn chồng. Chồng tôi ngơ ngác hỏi vì sao tôi lại cảm ơn. Tôi cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ người chuyển tiền cho tôi không phải là chồng, vậy thì là ai? Khi tôi vẫn còn đag rối bời thì người đó đã gọi điện tới. Nghe giọng anh ta mà người tôi phát run:

Sinh con khi chồng vắng nhà nhưng vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh cho em 50 triệu nhé, anh tin chắc đó là con trai của anh. Vài hôm nữa anh đến thăm thì mình đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn. Vợ anh không sinh được con trai nên giờ có rồi anh mừng lắm, nếu đúng thì cảm ơn em nhé”.

Tôi chết lặng, cả người toát đầy mồ hôi. Đó là sếp của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý với gã ta, tôi cũng không muốn phản bội chồng. Nhưng thân làm thư ký cho giám đốc, tôi không tránh khỏi những hôm tiếp khách cùng sếp. Một hôm vì bị chuốc say, tôi tỉnh lại thấy mình không mảnh vải che thân, bên cạnh là người sếp U50. Tôi lao vào nhà tắm cố gắng tẩy rửa cơ thể của mình.

Sau hôm đó tôi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vừa hôm sau thì tôi có quan hệ với chồng. Cho nên khi hay tin mình mang thai, tôi thật sự không biết đứa trẻ là con của ai. Giờ tôi hoang mang lắm, nếu đây là con của sếp thì tôi phải làm sao đây, tôi không muốn ly hôn chồng…

Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Đến khi chồng thông báo nhân tình có thai thì tôi mới quyết định ly hôn. Tôi đã sức cùng lực kiệt khi thấy chồng mù quáng không đường về. Giờ anh bỏ rơi vợ con để chọn nhân tình, tôi cũng đành xuôi theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sinh con khi chồng vắng nhà nhưng vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng vắng nhà nhưng vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bất ngờ về ba mẹ chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy món đồ được phơi trong sân nhà

Bất ngờ về ba mẹ chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy món đồ được phơi trong sân nhà

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Ly hôn chồng, tôi mở quán trà sữa mưu sinh, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Ly hôn chồng, tôi mở quán trà sữa mưu sinh, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, tôi cay đắng khi biết sự thật đau lòng

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, tôi cay đắng khi biết sự thật đau lòng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chồng chưa kịp đỡ thì đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chồng chưa kịp đỡ thì đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng

Ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Bất ngờ về ba mẹ chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy món đồ được phơi trong sân nhà

Bất ngờ về ba mẹ chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy món đồ được phơi trong sân nhà

Ly hôn chồng, tôi mở quán trà sữa mưu sinh, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Ly hôn chồng, tôi mở quán trà sữa mưu sinh, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, tôi cay đắng khi biết sự thật đau lòng

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, tôi cay đắng khi biết sự thật đau lòng

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chồng chưa kịp đỡ thì đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chồng chưa kịp đỡ thì đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy