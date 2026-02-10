Cố chấp 'động phòng' với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Tâm sự Eva 10/02/2026 23:00

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ.

Thấy chồng say xỉn, lảo đảo vào nhà, người vợ hơi lo lắng nhưng anh chồng nói rằng mình không sao. Người vợ đỡ chồng lên giường sau đó chăm sóc cho anh. Người vợ nhìn chồng nằm trên giường, cô nghĩ chồng cô thực sự rất tốt, bạn bè xung quanh đều nói đùa rằng cô đã tu tám kiếp mới kết hôn với người chồng hoàn hảo như vậy.

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Cố chấp 'động phòng' với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ. Người vợ không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao cô phải chịu đựng sự dày vò này.

Lần này, nhân lúc chồng say xỉn, người vợ muốn chủ động quan hệ với chồng. Vậy nhưng khi vừa đặt tay lên vai cởi đồ của chồng thì anh giật mình tỉnh dậy và đẩy tay vợ ra một cách quyết liệt. Vừa ngồi dậy, người chồng đã hằn học với vợ với đôi mắt đỏ hoe. Anh nói rằng: “Đừng có chạm vào người tôi, phụ nữ các người thật là ghê tởm”.

Nghe những lời như vậy, trái tim người vợ nguội lạnh. Giờ thì cô đã hiểu vì sao suốt 3 năm qua chồng cô chưa từng một lần chạm vào người cô. Điều này có thể hiểu được vì sao anh ta tốt và hoàn hảo như vậy lại theo đuổi một cô gái bình thường như vợ anh, hóa ra anh ta không thích phụ nữ. Ngay ngày hôm sau, người vợ đã chủ động đề nghị ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Lúc tính tiền, vì tôi biết anh sẽ dẫn mình đi ăn tối nên tôi tính tiền chầu cà phê này. Anh ban đầu không đồng ý nhưng tôi vẫn khăng khăng nên anh đành miễn cưỡng gật đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Sau ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/2/2026, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/2/2026, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Sao quốc tế 6 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Tưởng anh rể có ý đồ xấu khi cởi trần gõ cửa lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt để rồi "ngớ người" khi biết việc anh nhờ

Tưởng anh rể có ý đồ xấu khi cởi trần gõ cửa lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt để rồi "ngớ người" khi biết việc anh nhờ

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Thú nhận tán tỉnh bạn gái chỉ vì vụ cá cược 3 triệu, tôi đứng hình khi cô ấy tủm tỉm cười: "Em biết từ lâu rồi"

Thú nhận tán tỉnh bạn gái chỉ vì vụ cá cược 3 triệu, tôi đứng hình khi cô ấy tủm tỉm cười: "Em biết từ lâu rồi"