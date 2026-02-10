Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng 'quấn quýt' trên ghế sofa

Tâm sự Eva 10/02/2026 22:00

Tôi vốn sợ ma, giờ lại thấy người lạ trong bóng tối thì càng hoảng loạn, hét lên thất thanh. Hai người trước mặt giật mình nhảy khỏi ghế tìm quần áo mặc vào. Quân trong phòng ngủ cũng chạy ra xem chuyện gì.

Tôi và Quân xác định quan hệ yêu đương hơn một năm. Tôi dù đã đi làm nhưng vẫn sống cùng bố mẹ và vợ chồng em trai. Dù tôi đã trưởng thành nhưng bố mẹ vẫn không thích tôi qua đêm bên ngoài, ông bà “giữ” con gái rất nghiêm. Dù hẹn hò với bạn trai nhưng vẫn cố gắng hiểu cho bố mẹ.

Nhưng tới tuổi này rồi, tôi vẫn có lúc muốn qua đêm bên ngoài cùng Quân. Những lúc như thế, tôi phải nhờ vả nhỏ bạn thân gọi điện xin bố mẹ tôi cho tôi sang nhà nó ngủ. Tôi và nó chơi với nhau từ thời cấp 1, bố mẹ tôi rất quý và tin tưởng nó. 

Nói về Quân, anh có một anh trai, cả hai ở cùng nhà, đều chưa kết hôn. Quân thường đưa tôi về nhà ngủ lại khi anh trai đi vắng. Một lần, tôi và Quân sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Chúng tôi tiếp tục uống thêm vài ly rồi âu yếm, ôm nhau vào phòng ngủ. Đến nửa đêm tỉnh dậy, tôi muốn ra ngoài tìm nước uống. Nhưng vừa đi tới phòng khách thì tôi hoảng hốt thấy hai người đang quấn lấy nhau trên sofa. Tôi vốn sợ ma, giờ lại thấy người lạ trong bóng tối thì càng hoảng loạn, hét lên thất thanh. Hai người trước mặt giật mình nhảy khỏi ghế tìm quần áo mặc vào. Quân trong phòng ngủ cũng chạy ra xem chuyện gì.

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng 'quấn quýt' trên ghế sofa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đèn sáng lên, tôi ngỡ ngàng thấy hai người trước mắt là anh trai của Quân và em dâu của tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, sao chuyện này có thể xảy ra? Thấy rõ mặt tôi, em dâu tái mặt hoảng hốt, lắp bắp giải thích mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng rõ ràng những gì tôi thấy mới là sự thật.

 

 

Bốn người chúng tôi bất ngờ nhìn nhau. Tôi không rõ về anh trai của Quân, nhưng có lẽ phải có người đưa mới có người đẩy, cả hai người họ đều tôi tình anh nguyện. Tôi thật sự rất tức giận, vì sao em dâu có thể phản bội em trai của tôi. Tôi còn hăm he sẽ để cả nhà biết chuyện này, không thể im lặng được.

Thấy tôi điên cuồng chất vấn, hăm dọa, em dâu cũng chẳng giả hiền lành nữa. Cô ta gào lên:

“Chị cứ đi nói hết đi rồi tôi sẽ nói với cả dòng họ rằng vì sao tôi lại ngoại tình. Là vì em trai chị bị yếu sinh lý, mỗi lần chỉ được mấy phút. Anh ta còn nhu nhược quỳ lạy van xin tôi đừng bỏ anh ta nữa. Chị muốn em trai và gia đình mình mất mặt thì cứ việc. Tôi nói thật, tôi chấp nhận không ly hôn với anh ta đã là may mắn cho cả nhà chị rồi!”.

Tôi choáng váng nhìn bộ dáng đáng sợ của em dâu. Tôi vừa bàng hoàng vừa thấy thương cho em trai của mình. Sau đó, tôi và Quân cũng thấy không biết phải nói chuyện với nhau thế nào. Dù sao cũng là anh của Quân không hiểu lý lẽ mà qua lại với phụ nữ có chồng. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Mọi chuyện lâm vào tình cảm khó xử, dù là chuyện của vợ chồng em trai tôi hay là chuyện của tôi và bạn trai. Giờ tôi phải làm sao đây?

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Lúc tính tiền, vì tôi biết anh sẽ dẫn mình đi ăn tối nên tôi tính tiền chầu cà phê này. Anh ban đầu không đồng ý nhưng tôi vẫn khăng khăng nên anh đành miễn cưỡng gật đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Sau ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/2/2026, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/2/2026, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Tưởng anh rể có ý đồ xấu khi cởi trần gõ cửa lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt để rồi "ngớ người" khi biết việc anh nhờ

Tưởng anh rể có ý đồ xấu khi cởi trần gõ cửa lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt để rồi "ngớ người" khi biết việc anh nhờ

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Thú nhận tán tỉnh bạn gái chỉ vì vụ cá cược 3 triệu, tôi đứng hình khi cô ấy tủm tỉm cười: "Em biết từ lâu rồi"

Thú nhận tán tỉnh bạn gái chỉ vì vụ cá cược 3 triệu, tôi đứng hình khi cô ấy tủm tỉm cười: "Em biết từ lâu rồi"