Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Tâm sự Eva 04/02/2026 23:34

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình.

Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.

Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.

Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: "Biến". Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Vậy mà vợ tôi tối ngày ca cẩm, chê mẹ chồng lẩn thần rồi lại than thân tiếc phận. Có lần cô ấy còn bảo khả năng mình bị trầm cảm vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Những lúc ấy, tôi cũng cảm thấy bất lực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 16 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Xã hội 28 phút trước
Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 38 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 53 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 45 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn