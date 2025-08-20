Đúng hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 20/08/2025 05:50

Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'.

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp may mắn này sẽ tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình. Đồng thời, bạn còn được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức.

Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Bạn thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Bạn cũng có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều. Ngoài ra, vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Con giáp này và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời.

 

Đúng hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin tích cực và vui vẻ không ngờ. Bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan. Người làm nghề kinh doanh có tài lộc vô cùng dồi dào. Bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt.

Hơn nữa, con giáp này đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng như một lẽ tất yếu. Chính vì vậy, bạn sẽ có cuộc sống sung túc hơn, không còn phải lo lắng nhiều về tài chính. Tuy vẫn bận rộn nhưng khoản tiền thu về sẽ khiến bản thân quên đi mệt mỏi.

Đúng hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khi gặp vận may thì tài lộc bao trùm, của cải và thành quả có được không ai sánh kịp trong thời gian tới. Ngoài ra, bạn sẽ cải thiện mức sống vật chất trong và leo lên những đỉnh cao hơn, đồng thời cũng nên biết rằng tốt nhất là không nên bình luận về những vấn đề không liên quan đến cá nhân.

Bên cạnh đó, con giáp này còn sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này, bạn sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

 

Đúng hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Hốt hoảng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy mạnh dưới mương nước

Hốt hoảng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy mạnh dưới mương nước

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Sau hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/8/2025), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Cuối ngày hôm nay (20/8/2025), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh con thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trong sân

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Sinh con khi chồng vắng nhà nhưng vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng vắng nhà nhưng vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước
Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Bất lực nhìn chồng chiếm hết nhà và xe, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Tâm sự 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, tiền nhiều vô số kể, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, tiền nhiều vô số kể, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Sau hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Sau hôm nay, thứ Tư 20/8/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Trúng độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Cuối ngày hôm nay (20/8/2025), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Cuối ngày hôm nay (20/8/2025), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Sau ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh