Top 10+ bộ phim chiếu rạp Việt Nam hài hước hay nhất

Với nhu cầu giải trí ngày càng cao hiện nay, thể loại phim chiếu rạp đang là một vùng đất màu mỡ để mang đến những tác phẩm ăn khách. Thực tế đã có nhiều tác phẩm thu về doanh số khổng lồ khi được công chiếu. Những bộ phim chiếu rạp Việt Nam hài hước vừa mang đến những tiếng cười thả ga vừa ẩn chứa những câu chuyện gây lay động lòng người.

Thể loại: tình cảm, hài hước

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ngô Kiến Huy, Maya, Hứa Vĩ Văn,…

Phim chiếu rạp "Em là của em (Big Sis, You’re Mine)"

Nội dung bộ phim hài Việt chiếu rạp này xoay quanh câu chuyện cưa crush “cực gắt” của Hoàng (Ngô Kiến Huy). Cậu đem lòng yêu thích một người lớn hơn mình 3 tuổi. Mặc dù bỏ nhiều thời gian và công sức để theo đuổi “đàn chị” từ năm 18 tuổi nhưng luôn bị từ chối. Cho đến hiện tại, 30 tuổi cậu vẫn đang trong tình trạng độc thân và chưa có lấy một “mảnh tình vắt vai”.

Nhờ sự giúp đỡ của Thanh (Khả Như), Hoàng bí mật lên kế hoạch cưa đổ crush mà không ai ngờ tới. Cũng từ đây, xảy ra hàng loạt những tình tiết dở khóc dở cười.

Phần trailer của bộ phim này khiến người xem thắc mắc về nhân vật bí ẩn đứng chung khung hình với Ngô Kiến Huy là ai đây ta? Và sự thật thì… chắc chắn sẽ làm bạn ngã ngửa.

Sự hấp dẫn của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên quy tụ toàn “những thánh lầy” mang đến những tiếng cười vui nhộn cho người xem. Đây là siêu phẩm mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ!

2. Tiền Nhiều Để Làm Gì

Ngày công chiếu: 30/1/2020

Thể loại phim: Hài Hước, Tình Cảm

Đạo diễn: Lưu Huỳnh

Diễn viên: Hiếu Hiền, Hiệp Gà, Yaya Trương Nhi, Phước Sang, Hà Việt Dũng

Thời lượng: 101 phút

Độ tuổi phù hợp: 18+

Phim chiếu rạp " Tiền Nhiều Để Làm Gì"

Nội dung bộ phim xoay quanh bộ 3 đại gia làm giàu bằng việc buôn gỗ lậu. Một người trong số họ phải đối đầu với thần chết. Vậy nên anh ta quyết định tập hợp anh em của mình lại để tìm cách đánh bại thần chết.

Sức hấp dẫn của bộ phim không chỉ đến từ những phân cảnh rượt đuổi căng thẳng mà còn mang lại những tiếng cười cho khán giả. Cùng đó là sự góp mặt của các diễn viên hài đình đám và diễn viên xinh đẹp Yaya Trương Nhi.

3. 30 chưa phải là Tết

Đạo diễn: Quang Huy

Ngày công chiếu: 25 tháng 1 năm 2020

Thể loại: gia đình, hài hước

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Trường Giang, Mạc Văn Khoa,…

Poster của 30 chưa phải là Tết với màu sắc tươi mới

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, 30 chưa phải là Tết là bộ phim chiếu rạp hài hước Việt Nam được mong chờ nhiều nhất.

Nội dung bộ phim này kể về câu chuyện của chàng trai Hân (Trường Giang) suốt 20 năm ròng rã ) bị mắc kẹt bởi dòng thời gian vào ngày 30 Tết. Để có thể tiến tới ngày mùng 1, anh cần phải ngộ ra nhiều thứ.

Những tiếng cười hóm hỉnh trong phim còn do sự có sự góp mặt của Mạc Văn Khoa – cây hài đầy tươi mới trong làng hài Việt Nam. Bộ đôi Trường Giang – Mạc Văn Khoa đã có sự kết hợp đầy ăn ý và mang đến những tiếng cười sảng khoái và đầy ý nghĩa. Bộ phim được chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên Đán, mặc dù vậy doanh thu phòng vé của phim lại đạt đến hơn 11 tỷ đồng chỉ trong một ngày công chiếu.

4. Tiệc trăng máu – Blood Moon Party

Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng

Ngày công chiếu: 23 tháng 10 năm 2020

Thể loại: hài, tâm lý

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Thái Hòa, Đức Thịnh, Thu Trang, Kaity Nguyễn,….

Tiệc trăng máu được ra mắt đúng vào dịp lễ Halloween

Là bộ phim hài Việt Nam chiếu rạp xây dựng bối cảnh với một buổi tiệc gặp mặt của những người bạn thân thiết. Họ sẽ cùng nhau chơi một trò chơi mạo hiểm. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chính từ trò chơi này đã làm tiết lộ những bí mật “kinh thiên động địa”. Hé lộ ra mặt tối trong mối quan hệ giữa người với người. Dẫn đến lung lay những mối quan hệ.

Không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là thông điệp ý nghĩa nhân văn. Mỗi người đều có những bí mật riêng và nên không được bật mí. Hay dù có tin tưởng đến như thế nào thì họ cũng sẽ có những bí mật không thể tiết lộ.

Tiệc trăng máu là bộ phim hài chiếu rạp có nội dung được remake so với bản Hàn nhưng được khán giả Việt đánh giá rất cao. Bộ phim thu về hơn 120 tỷ đồng sau chỉ 3 tuần công chiếu, xô đổ nhiều kỷ lục phim Việt trước đó.

5. Trạng Quỳnh

Đạo diễn: Đức Thịnh

Ngày công chiếu: 5 tháng 2 năm 2019

Thể loại: hài hước, phiêu lưu

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Quốc Anh, Trấn Thành, Nhã Phương, …

Bộ ba bắt đầu hành trình lên đường giải oan trong Trạng Quỳnh

Nội dung bộ phim là hành trình Trạng Quỳnh (Quốc Anh) phiêu lưu khắp nơi nhằm giải oan cho Điềm – con gái thầy mình cũng là người anh yêu. Với tài trí và sự hỗ trợ đắc lực của Xẩm (Trấn Thành) và Điềm (Nhã Phương), Trạng Quỳnh đã đánh bại được Trịnh Bá, giải cứu được thầy.

Toàn bộ phim là đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau: có vui, có buồn,… Trạng Quỳnh với sự thông minh trời phú đã học thành tài, cứu giúp vua, làm quan lớn.Từ đó rửa sạch tội cho thầy và được chung sống trọn đời với người con gái mình thích.

Bộ phim có sự kết hợp giữa yếu tố tình cảm và hài hước một cách khéo léo đã chiếm trọn spotlight khi công chiếu. Không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là lột tả chân thực cuộc sống cơ hàn của tầng lớp không có tiếng nói trong xã hội xưa. Mang đến ý nghĩa về sự công minh, công bằng trong cuộc sống.

6. Cua lại vợ bầu

Đạo diễn: Nhất Trung

Ngày công chiếu: 25 tháng 1 năm 2019

Thể loại: tình cảm, hài hước

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành, Mạc Văn Khoa,…

Cua lại vợ bầu là bộ phim đưa ra cái nhìn thực tế nhất đối với những cặp đôi đang và đã yêu nhau trong xã hội

Anh chàng sửa xe Trọng Thoại (Trấn Thành) và cô gái giám đốc Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc) đã có mối tình kéo dài 7 năm với nhau. Thế nhưng giữa họ lại có nhiều quan điểm khác nhau và đang mỗi ngày một chán nhau.

Nếu như Thoại đang mong muốn sống ổn định, cho rằng đây chưa là thời điểm thích hợp để có gia đình và sinh con. Thì Linh ngược lại hoàn toàn.

Sau một buổi tiệc tùng, Linh qua đêm với Khánh (Bùi Anh Tú) và có thai, mặc dù vậy cô hoàn toàn không biết cha đứa bé là ai.

Bắt đầu từ đó là hành trình Cua lại vợ bầu của Thoại. Nhờ sự nỗ lực hết mình cộng thêm giúp sức của Tuấn (Mạc Văn Khoa), Thoại cuối cùng cũng có cái kết như mong muốn. Một cái kết rất có hậu khi anh qua khỏi tai nạn, Linh sinh con và quay trở về bên Thoại, đứa bé cũng là con của anh.

Cua lại vợ bầu là bộ phim đưa ra cái nhìn thực tế nhất đối với những cặp đôi đang và đã yêu nhau trong xã hội. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp câu chuyện này ở ngoài cuộc sống. Và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho giới trẻ.

So với những phim hài Việt Nam chiếu rạp vào dịp Tết khác, đây là bộ phim mang thông điệp riêng biệt hơn cả. Do đó, đã thu hút một lượng fan rất lớn. Tổng doanh thu của bộ phim này lên đến hơn 190 tỷ đồng.

7. Siêu sao siêu ngố

Đạo diễn: Đức Thịnh

Ngày công chiếu: 16 tháng 2 năm 2018

Thể loại: tình cảm, hài hước

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Trường Giang, Nguyễn Hà My, Thanh Thủy,…

Siêu sao siêu ngố khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2018

Bộ phim có nội dung xoay quanh hai anh em sinh đôi Thế Tùng và Thế Sơn ( đều do Trường Giang thủ vai). Một bên là Thế Sơn có đời sống xa hoa và là một ngôi sao nổi tiếng. Trái ngược hoàn toàn là Thế Tùng có tính cách ngố. Xây dựng hình ảnh hai anh em có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn đã tạo nên tiếng cười hài hước của bộ phim này.

Cũng vì Thế Tùng mà câu chuyện tình cảm giữa Trúc (Sam) và Thế Sơn trở nên rắc rối hơn. Thế Tùng với những tình huống dở khóc dở cười gây ra đã khiến cho anh trai mình gặp nhiều trở ngại. Sau cùng Thế Tùng lại nảy sinh tình cảm với Trúc. Đứng giữa con đường sự nghiệp hoặc cuộc sống thường ngày, Thế Sơn chỉ có thể lựa chọn một trong hai.

Có thể nói sự thành công của bộ phim này đến từ sự thành công trong diễn xuất của Trương Giang. Theo đánh giá của các nhà phê bình, Trường Giang khi phải diễn hai vai với hai tính cách khác nhau nhưng không hề gây nhàm chán về hình ảnh và cách thể hiện. Đây là bộ phim chiếu Tết Nguyên Đán 2018 mang lại niềm vui cho khán giả trong năm mới.

8. Lật Mặt 4: Nhà Có Khách

Ngày công chiếu: 12/4/2019

Thể loại phim: Phim kinh dị, Phim hài

Đạo diễn: Lý Hải

Diễn viên chính: Lý Hải, Huy Khánh, Jay Quân, Mạc Văn Khoa

Thời lượng: 100 phút

Độ tuổi phù hợp: 16+

Điểm IMDb: 6,1/10

Bộ phim hấp dẫn bởi yếu tố kinh dị và hài hước đan xen

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách là phần thứ 4 trong series Lật Mặt do Lý Hải làm đạo diễn. Bộ phim hấp dẫn bởi yếu tố kinh dị và hài hước đan xen.

Nội dung phim xoay quanh hành trình Vy cùng bạn trai và ba người bạn đồng nghiệp của mình trở về nhà. Vô tình họ đã gặp phải rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười. Dù sợ hãi nhưng họ vẫn quyết định tìm cố gắng tìm ra chân tướng sự thật. Liệu họ sẽ an toàn tìm ra sự thật gặp nguy hiểm tới tính mạng. Với những tình tiết hài hước bộ phim đã đem lại hiệu quả rất tốt khi thu về doanh thu khủng.

9. Em chưa 18

Đạo diễn: Lê Thanh Sơn

Ngày công chiếu: 28 tháng 4 năm 2017

Thể loại: tình cảm, hài hước

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, Will (365)

Poster của Em chưa 18

Nhân vật chính của bộ phim chiếu rạp Em chưa 18 là tay chơi tên Hoàng (Kiều Minh Tuấn). Hoàng đối với phụ nữ theo châm ngôn “không có đêm thứ hai”. Trong một buổi tối vào bar định mệnh, Hoàng bị thu hút bởi Linh Đan (Kaity) là cô nàng tinh quái, thông minh. Và họ cũng trải qua tình một đêm với nhau.

Tuy nhiên, trớ trêu ở chỗ đó là Hoàng không biết tuổi thật của Linh Đan, trong khi Linh Đan thì lại có clip uy hiếp Hoàng.

Và thế là xảy ra những tình huống “bất đắc dĩ” khi Hoàng buộc phải bớt chơi bời lại. Linh Đan hoàn toàn phớt lờ tình cảm mà hot boy (Will) dành cho và vẫn chỉ thích ông chú của mình. Sau tất cả, Hoàng đã nhận ra tình cảm của mình và tỏ tình với Linh Đan.

Đây là bộ phim miêu tả thực tế về lối sống “Chơi tới bến” và “tình một đêm” của giới trẻ hiện nay. Những nét tích cách được diễn tả rất chân thực.

“Bộ phim mang đến thông điệp: “hãy trưởng thành trong mọi cuộc chơi”. Trong những năm 2017-2018 Em chưa 18 có thể nói là bộ phim bom tấn trong phim lẻ Việt. Bộ phim được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và có doanh thu phòng vé lên tới 170 tỷ đồng.

10. Vợ Ơi Em Ở Đâu

Ngày công chiếu: 25/3/2016

Thể loại phim: Hài hước

Đạo diễn: Trần Hà Sơn

Diễn viên: Huy Khánh, Thành Lộc, Bình Minh, Thủy Tiên, Phi Phụng, NSUT Thanh Nam, Mạc Văn Khoa

Thời lượng: 93 phút

Kế hoạch tìm vợ cho bạn của 3 chàng trai nhóm 3 Lờ

Nội dung phim bắt đầu từ việc chú rể Nam (Bình Minh) quyết định trốn khỏi hôn lễ để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Anh nhận được sự giúp đỡ của đồng bọn là nhóm 3 Lờ, Lều (Thành Lộc), Lũng (Huy Khánh), Lọt (Mạc Văn Khoa).

Sau không ít những tình huống tiến thoái lưỡng nam cùng các mối tình chớp nhoáng liệu cuối cùng anh có tìm được cô dâu của mình. Và kế hoạch tìm vợ cho bạn của 3 chàng trai nhóm 3 Lờ liệu có thành công.

11. Tháng năm rực rỡ

Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng

Ngày công chiếu: 9 tháng 3 năm 2018

Thể loại: hài, học đường, tâm lý xã hội

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Hồng Ánh, Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ, Thanh Hằng,…

Nhóm Ngựa Hoang trong Tháng năm rực rỡ

Phim bắt đầu với ý nguyện muốn gặp lại nhóm Ngựa Hoang của Mỹ Dung (Thanh Hằng). Trước khi bước vào bờ vực cái chết với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, điều mong mỏi cuối cùng của cô đó là được tìm lại nhóm bạn năm xưa từ thời cấp 3 của mình

Những đoạn ký ức thanh xuân vui vẻ được lồng ghép tinh tế vào quá trình tìm kiếm liên lạc lại với từng người.

Thành viên cuối cùng của nhóm đã đến vào thời khắc cuối cùng trong tang lễ của Mỹ Dung. Tất cả những cung bậc cảm xúc từ tiếc nuối, vui vẻ, hoài niệm đều được thể hiện rõ nét.

Nội dung bộ phim chiếu rạp hài hước này đươc remake từ bản Hàn song thiên về khai thác những ký ức vui vẻ thời học sinh. Chắc hẳn đọng lại trong lòng mỗi người sau khi xem bộ phim này là một ký ức vui vẻ thời thanh xuân.

12. Gái Già Lắm Chiêu

Ngày công chiếu: 17/2/2016

Thể loại phim: Hài Hước, Tâm lý

Đạo diễn: Nam Cito, Bảo Nhân

Diễn viên: Diễm My, Bình Minh, Việt Hương, Diệu Nhi, Huỳnh Lập

Thời lượng: 94 phút

Nhân vật chính của phim là một quý cô quyền lực, xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại quá tuổi lấy chồng. Cô hốt hoảng bắt đầu tìm kiếm cho mình một người đàn ông lý tưởng bởi phát hiện bản thân sắp không còn khả năng sinh sản. Mục tiêu là có thể dính bầu trước khi quá muộn.

Những chiêu trò kết hợp với các yếu tố hài hước khi cô nàng và những người bạn quyết liệt bày mưu tính kế. Mang đến rất nhiều tiếng cười từ khán giả.

Phim Gái Già Lắm Chiêu

13. Ba vợ cưới vợ ba

Đạo diễn: Lê Hải

Ngày công chiếu: 23 tháng 12 năm 2016

Thể loại: tình cảm, hài hước

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Quang Minh, Hoàng Oanh, Hoài Linh,…

Nội dung bộ phim hài Việt chiếu rạp này xoay quanh nhân vật chính là ông lão khó tính tên Năm Nhẹp (Hoài Linh). Ông dành hết lòng yêu thương cháu gái mình. Ngoài mặt luôn tỏ vẻ muốn con sớm tìm được bến đỗ cuộc đời là thế. Nhưng cứ hễ chàng trai nào đến gần con gái ông luôn bị ông soi xét thật kỹ.

Nội dung bộ phim hài Việt chiếu rạp này xoay quanh nhân vật chính là ông lão khó tính tên Năm Nhẹp (Hoài Linh)

Cũng chính từ đây đã xảy ra những câu chuyện hài hước. Những chiêu trò đầy thông minh và thú vị cùng những tình huống dở cười dở khóc khi Năm Nhẹp thử thách các đối tượng. Cuối cùng Ba Cối (Quang Minh) là người trải qua tất cả để trở thành cháu rể của ông.

Thông qua sự yêu thương cháu của Năm Nhẹp, tình cảm của Ba Cối và Vicky cùng những tiếng cười hài hước, bộ phim chứa đựng ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Với những thước phim chỉn chu được đầu tư rất kỹ cho đến sự chuyên nghiệp của các diễn viên đã mang đến một bộ phim hài mà không hề nhảm.

13. Em là bà nội của anh

Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh

Ngày công chiếu: 11 tháng 12 năm 2015

Thể loại: hài, tâm lý xã hội

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy,…

Miu Lê hóa thân thành nhân vật bà nội trẻ trung

Bà Đại (NSUT Minh Đức) yêu thương con trai độc tôn, khắt khe với con dâu và có quãng quá khứ chẳng mấy êm đềm. Bất ngờ có một phép màu xảy ra đã biến bà Đại quay ngược thời gian và trở thành cô gái trẻ trung (Miu Lê).

Tận dụng quãng thời gian này, bà Đại đã hoàn thành những tâm nguyện còn bỏ dở. Với tên mới là Thanh Nga bà thực hiện lại ước mơ ca hát của mình.

Tùng (Ngô Kiến Huy) cùng nhóm với Thanh Nga đã nảy sinh tình cảm với cô. Từ đây xuất hiện những tình tiết đặc sắc. Trong một lần được biểu diễn, Tùng đã chạy về nhà lấy chiếc nón kỷ niệm của ông nội và bị tai nạn trên đường đi. Sau khi hát ca khúc “Mình yêu từ bao giờ” do Tùng sáng tác, Thanh Nga đến bệnh viện truyền máu cứu Tùng. Cuối cùng, Thanh Nga đã quay trở lại thành bà Đại và cuộc sống quay trở lại như ban đầu.

Nội dung bộ phim cũng là thông điệp cảm động về thời thanh xuân của giới trẻ. Cứ sống, cứ đam mê hết mình để không phải hối tiếc về những gì mình đã làm.Bộ phim thu hút một lượng fan lớn và đạt được tổng doanh thu phòng vé đạt lên tới 102 tỷ đồng.

Trên đây là danh sách những bộ phim chiếu rạp Việt Nam hài hước ăn khách nhất bạn có thể bổ sung thêm vào list những bộ phim yêu thích, giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi của mình.