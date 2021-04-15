Phải chăng Nhã Phương chính là 'lỗ hỏng diễn xuất' trong bộ phim Cây táo nở hoa?

Sau khoảng thời gian “ở ẩn” để chăm lo cho gia đình, Nhã Phương lại một lần nữa gây tranh cãi với khả năng diễn xuất của mình với bộ phim “Cây táo nở hoa” gần đây.

Bộ phim “Cây táo nở hoa” là phiên bản Việt hóa từ bộ phim Hàn Quốc “Chuyện nhà Poong Sang” với dàn diễn viên gạo cội như: Thái Hòa, Hồng Ánh, NSUT Công Ninh, Trương Thế Vinh, Nhã Phương, Thúy Ngân, Song Luân..., do đạo diễn Võ Thạch Thảo làm đạo diễn. Bộ phim chủ yếu xoay quanh về chủ đề gia đình, tuy “bình cũ” nhưng những vấn đề được khai thác có chiều sâu và đầy tính nhân văn, nên bộ phim hiện đang được quan tâm và đón nhận nhiệt tình. Nhã Phương đảm nhận vai Báu trong Cây táo nở hoa - Ảnh: VieOn Không chỉ được chú ý bởi nội dung đa chiều, bộ phim còn được kỳ vọng mạnh mẽ với dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm diễn xuất, nên việc cộng đồng mạng “soi” về khả năng diễn xuất của từng diễn viên trong bộ phim là điều không thể tránh khỏi. Trong đó, Nhã Phương hiện đang là gương mặt được bàn luận sôi nổi nhất trên các trang mạng xã hội khi cô đảm nhận vai “Báu” là một cô gái đanh đá, chuyên làm chuyện tào lao và ăn bám gia đình trong bộ phim này.

Báu là một cô gái đanh đá, chuyên làm chuyện tào lao và ăn bám gia đình - Ảnh: VieOn Với nhân vật Báu, Nhã Phương hoàn toàn lột xác so với những vai diễn dịu dàng, ủy mị và hay khóc trước đây của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi bất ngờ này cũng gây ra những tranh cãi, nghi ngờ về khả năng diễn xuất như “không cảm nổi cách diễn lố của Nhã Phương” hay chê bai biểu cảm gương mặt của cô “mặt Nhã phương lúc nào cũng trề trề, môi mắt thì trợn trợn, nhìn biểu cảm sượng trân, giọng thì điệu.” Nhiều tranh cãi, nghi ngờ về khả năng diễn xuất của Nhã Phương trong vai Báu - Ảnh chụp màn hình Song song đó, Nhã Phương cũng nhận được không ít lời khen ngợi từ cộng đồng mạng như “nói Nhã Phương diễn đơ chứ bả diễn vai đanh đá, xéo xắt như này cũng đỉnh quá chứ”, hay cũng có khán giả cho rằng Nhã Phương đang diễn rất tròn vai của nhân vật này “phim này đóng vai phản diện, kiểu đanh đá, ăn chơi mà bạn. Khán giả càng ghét thì Nhã Phương đóng càng đạt”, “Nhã Phương diễn quá xuất sắc, từ lời thoại đến gương mặt, chạm đến trái tim người xem”.

Nhã Phương cũng nhận được không ít lời khen ngợi từ cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Trái với Nhã Phương, diễn viên Thúy Ngân trong lần trở lại này lại nhận được cơn mưa lời khen từ người xem, cho rằng cô vẫn giữ được phong độ diễn xuất của mình sau bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”. Đồng thời, diễn viên trẻ Song Luân cũng nhận được khá nhiều kì vọng với vai diễn có nhiều sâu hơn so với những vai diễn trước đây của anh. Bộ phim hiện chỉ đang phát sóng ở những tập đầu tiên nên vẫn còn khá sớm để phán xét công tâm hơn về khả năng diễn xuất của các diễn viên trong phim. Dàn diễn viên trong Cây táo nở hoa - Ảnh: VieOn Bộ phim “Cây táo nở hoa” tiếp tục lên sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2, thứ 3, thứ 4 trên kênh truyền hình HTV2.

Phim của Ân Đào và Lưu Mẫn Đào Phim nói về nhiệt huyết thanh xuân, nhưng tình tiết lại là một mớ hỗn độn! Đối với bộ phim truyền hình mới “Giữa Thanh Xuân” của Ngô Cẩn Ngôn, chúng ta chỉ có thể cắn răng thừa nhận rằng phần đầu của phim rất ổn. Tuy nhiên càng về sau bộ phim càng giống hệt một phiên bản cung đấu chốn công sở.

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