Trường Ca Hành: Những con số cho thấy đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba không bằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi

Những con số biết nói đã chỉ ra rằng đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành còn kém hơn nữ phụ Triệu Lộ Tư.
- Trường Ca Hành: Cặp đôi Hạo - Yên phát phúc lợi, Triệu Lộ Tư bị netizen mắng chửi thậm tệ
- Trường Ca Hành: Những hình ảnh thời niên thiếu cho thấy Triệu Lộ Tư 'đẹp từ trong trứng nước'
Bộ phim truyền hình Trường Ca Hành đã phát sóng được 15 ngày nhưng vẫn chưa đạt được 1 tỷ lượt xem. Điều đáng nói là cống hiến của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba cho thành công của bộ phim thấp hơn nữ phụ Triệu Lộ Tư và nam chính Ngô Lỗi.
Theo QQ, đánh giá dữ liệu ngày 13/4 cho thấy Trường Ca Hành vẫn là bộ phim truyền hình ăn khách nhất. Mức cống hiến của nghệ sĩ trong phim trước đây đều là Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu. Vậy nhưng ngày 13/4, diễn viên có sự cống hiến nhiều nhất lại là Triệu Lộ Tư với 33%, Ngô Lỗi là 31% và sự đóng góp của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được đánh giá là 28%.
Không chỉ vậy, trong bảng xếp hạng siêu thoại các cặp đôi trong phim, cặp đôi Ca - Chuẩn của Địch Lệ Nhiệt Ba – Ngô Lỗi cũng xếp sau cặp đôi Hạo – Yên của Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư. Điều này khiến mỹ nhân Tân Cương nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.