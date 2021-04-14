Trường Ca Hành: Những con số cho thấy đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba không bằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi

Những con số biết nói đã chỉ ra rằng đóng góp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành còn kém hơn nữ phụ Triệu Lộ Tư.

Bộ phim truyền hình Trường Ca Hành đã phát sóng được 15 ngày nhưng vẫn chưa đạt được 1 tỷ lượt xem. Điều đáng nói là cống hiến của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba cho thành công của bộ phim thấp hơn nữ phụ Triệu Lộ Tư và nam chính Ngô Lỗi.

Đảm nhiệm vai chính trong Trường Ca Hành nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vấp phải khá nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng

Theo QQ, đánh giá dữ liệu ngày 13/4 cho thấy Trường Ca Hành vẫn là bộ phim truyền hình ăn khách nhất. Mức cống hiến của nghệ sĩ trong phim trước đây đều là Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu. Vậy nhưng ngày 13/4, diễn viên có sự cống hiến nhiều nhất lại là Triệu Lộ Tư với 33%, Ngô Lỗi là 31% và sự đóng góp của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được đánh giá là 28%.

Mức cống hiến của Địch Lệ Nhiệt Ba trong ngày 13/4 thấp hơn Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi

Cặp đôi Hạo - Yên cũng nhận được sự yêu mến của khán giả hơn cặp đôi Ca - Chuẩn

Bảng xếp hạng các cặp đôi cho thấy sự 'lép vế' của Ca - Chuẩn

Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là quá già so với một Ngô Lỗi còn quá trẻ, chính điều này khiến cặp đôi không tạo được 'phản ứng hóa học' mà người xem mong đợi

Không chỉ vậy, trong bảng xếp hạng siêu thoại các cặp đôi trong phim, cặp đôi Ca - Chuẩn của Địch Lệ Nhiệt Ba – Ngô Lỗi cũng xếp sau cặp đôi Hạo – Yên của Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư. Điều này khiến mỹ nhân Tân Cương nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Trường Ca Hành: Bị chê bai già hơn bạn diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba ‘ấm ức’ khẳng định một điều Sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi là nguyên nhân khiến của cặp đôi chính trong Trường Ca Hành bị khán giả la ó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ca-hanh-nhung-con-so-cho-thay-dong-gop-cua-dich-le-nhiet-ba-khong-bang-trieu-lo-tu-va-ngo-loi-402034.html