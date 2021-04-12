Trường Ca Hành: Cặp đôi Hạo - Yên phát phúc lợi, Triệu Lộ Tư bị netizen mắng chửi thậm tệ

Phim hay mỗi ngày 12/04/2021 14:28

Cặp đôi được yêu mến nhất Trường Ca Hành bất ngờ phát phúc lợi cho fan hâm mộ vào tối ngày 11/4.

Sau khi bộ phim Trường Ca Hành được phát sóng, cặp đôi Hạo Đô – Lý Lạc Yên do Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư thủ vai được fan hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”. Đáp lại tình cảm của fan hâm mộ cặp đôi Hạo – Yên đã thực hiện một buổi giao lưu trực tuyến, sự việc này thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hoa ngữ.

truong ca hanh 1
 Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh tổ chức giao lưu trực tuyến với người hâm mộ

Trong buổi giao lưu này, Lưu Vũ Ninh phát huy sở trường người dẫn chương trình của mình, Triệu Lộ Tư phối hợp rất ăn ý với bạn diễn. Vậy nhưng trong quá trình phát trực tuyến, không ít người vào mắng chửi Triệu Lộ Tư là “trà xanh”. Nhiều người đoán rằng, rất có thể sau khi Trường Ca Hành được phát sóng, chủ đề Triệu Lộ Tư “lấn át” Địch Lệ Nhiệt Ba được nói đến quá nhiều nên khiến một bộ phận fan hâm mộ bất mãn.

truong ca hanh 2
 Vậy nhưng chẳng thể ngờ được rằng rất nhiều người vào chửi Triệu Lộ Tư là 'trà xanh'
truong ca hanh 3
 Một bình luận viết: 'Đừng đâm sau lưng người khác nữa đại sư trà nghệ, mắng chết cô'

Trong khi phát trực tuyến Triệu Lộ Tư cũng nhắc khéo Lưu Vũ Ninh không nên nói đến “siêu thoại Hạo Yên”. Bên cạnh đó, mỹ nhân cổ trang Triệu Lộ Tư cũng mong mọi người hãy quan tâm đến các diễn viên khác và nội dung của Trường Ca Hành. Mặc dù vậy, công chúa Lạc Yên vẫn bị các antifan mắng chửi thậm tệ.

truong ca hanh 4
 Thành công trong Trường Ca Hành, nhiều fan hâm mộ ship nhiệt tình cặp đôi Hạo Đô - Lạc Yên
truong ca hanh 5
 Diễn xuất và tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành đều được đánh giá là 'lấn át' nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau khi bộ phim Trường Ca Hành được phát sóng, tạo hình và diễn xuất của nữ phụ Triệu Lộ Tư luôn được cộng đồng mạng đánh giá vượt xa nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Có lẽ chính điều này khiến một bộ phận fan hâm mộ có cái nhìn thiếu thiện cảm về Triệu Lộ Tư.

Trường Ca Hành: Những hình ảnh thời niên thiếu cho thấy Triệu Lộ Tư 'đẹp từ trong trứng nước'

Trường Ca Hành: Những hình ảnh thời niên thiếu cho thấy Triệu Lộ Tư 'đẹp từ trong trứng nước'

Những tấm hình mới được đăng tải cho thấy nhan sắc công chúa Lý Lạc Yên của Trường Ca Hành đẹp từ bé đến lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 24 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 40 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG