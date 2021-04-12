Sau khi bộ phim Trường Ca Hành được phát sóng, cặp đôi Hạo Đô – Lý Lạc Yên do Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư thủ vai được fan hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”. Đáp lại tình cảm của fan hâm mộ cặp đôi Hạo – Yên đã thực hiện một buổi giao lưu trực tuyến, sự việc này thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh tổ chức giao lưu trực tuyến với người hâm mộ

Trong buổi giao lưu này, Lưu Vũ Ninh phát huy sở trường người dẫn chương trình của mình, Triệu Lộ Tư phối hợp rất ăn ý với bạn diễn. Vậy nhưng trong quá trình phát trực tuyến, không ít người vào mắng chửi Triệu Lộ Tư là “trà xanh”. Nhiều người đoán rằng, rất có thể sau khi Trường Ca Hành được phát sóng, chủ đề Triệu Lộ Tư “lấn át” Địch Lệ Nhiệt Ba được nói đến quá nhiều nên khiến một bộ phận fan hâm mộ bất mãn.