Cặp đôi được yêu mến nhất Trường Ca Hành bất ngờ phát phúc lợi cho fan hâm mộ vào tối ngày 11/4.
Sau khi bộ phim Trường Ca Hành được phát sóng, cặp đôi Hạo Đô – Lý Lạc Yên do Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư thủ vai được fan hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”. Đáp lại tình cảm của fan hâm mộ cặp đôi Hạo – Yên đã thực hiện một buổi giao lưu trực tuyến, sự việc này thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hoa ngữ.
Trong buổi giao lưu này, Lưu Vũ Ninh phát huy sở trường người dẫn chương trình của mình, Triệu Lộ Tư phối hợp rất ăn ý với bạn diễn. Vậy nhưng trong quá trình phát trực tuyến, không ít người vào mắng chửi Triệu Lộ Tư là “trà xanh”. Nhiều người đoán rằng, rất có thể sau khi Trường Ca Hành được phát sóng, chủ đề Triệu Lộ Tư “lấn át” Địch Lệ Nhiệt Ba được nói đến quá nhiều nên khiến một bộ phận fan hâm mộ bất mãn.
Trong khi phát trực tuyến Triệu Lộ Tư cũng nhắc khéo Lưu Vũ Ninh không nên nói đến “siêu thoại Hạo Yên”. Bên cạnh đó, mỹ nhân cổ trang Triệu Lộ Tư cũng mong mọi người hãy quan tâm đến các diễn viên khác và nội dung của Trường Ca Hành. Mặc dù vậy, công chúa Lạc Yên vẫn bị các antifan mắng chửi thậm tệ.
Sau khi bộ phim Trường Ca Hành được phát sóng, tạo hình và diễn xuất của nữ phụ Triệu Lộ Tư luôn được cộng đồng mạng đánh giá vượt xa nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Có lẽ chính điều này khiến một bộ phận fan hâm mộ có cái nhìn thiếu thiện cảm về Triệu Lộ Tư.