Trường Ca Hành: Những hình ảnh thời niên thiếu cho thấy Triệu Lộ Tư 'đẹp từ trong trứng nước'

Những tấm hình mới được đăng tải cho thấy nhan sắc công chúa Lý Lạc Yên của Trường Ca Hành đẹp từ bé đến lớn.

Bộ phim truyền hình Trường Ca Hành với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh… đang được phát sóng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các “mọt phim” Hoa ngữ. Ngoài nội dung, nhan sắc và diễn xuất của hai nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư thường được đem ra so sánh trên các diễn đàn phim ảnh.

Mỹ nhân Triệu Lộ Tư tạo dấu ấn với vai diễn công chúa Lạc Yên trong Trường Ca Hành

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư được cho là 'lấn át' Địch Lệ Nhiệt Ba

Mới đây một vài hình ảnh "đẹp từ bé đến lớn" của công chúa Lạc Yên – Triệu Lộ Tư được đăng tải và ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi của fan hâm mộ. Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ tấm bé, ngay từ nhỏ cô đã theo học múa ba lê. Nhan sắc hiện tại của mỹ nhân cổ trang không khác biệt nhiều so với khi còn nhỏ.

Từ khi còn nhỏ Triệu Lộ Tư đã học múa ba lê

Triệu Lộ Tư xinh đẹp từ tấm bé

Khi còn đi học, mỹ nhân Trường Ca Hành đã sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Triệu Lộ Tư trong bộ đồng phục học sinh

Triệu Lộ Tư được dự đoán sẽ tiếp tục tỏa sáng trong những năm sắp tới

Những năm gần đây, Triệu Lộ Tư tham gia nhiều bộ phim, tác phẩm nào của cô cũng ghi dấu ấn với người hâm mộ. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng nhập vai tốt, Triệu Lộ Tư từng được truyền thông Hoa ngữ ví von là “Tiểu Triệu Lệ Dĩnh”. Chắc chắn rằng những năm tới đây, Triệu Lộ Tư sẽ tiếp tục mang đến cho fan hâm mộ nhiều tác phẩm chất lượng.

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