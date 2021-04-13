Trường Ca Hành: Bị chê bai già hơn bạn diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba ‘ấm ức’ khẳng định một điều

Phim hay mỗi ngày 13/04/2021 16:26

Sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi là nguyên nhân khiến của cặp đôi chính trong Trường Ca Hành bị khán giả la ó.

Hiện tại bộ phim Trường Ca Hành đang được phát sóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các “mọt phim” Hoa ngữ. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của rất nhiều diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh… Ngay từ khi khởi quay, Trường Ca Hành đã được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn cổ trang của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

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 Địch Lệ Nhiệt Ba bị khán giả chê già so với bạn diễn 

Vậy nhưng sau khi phát sóng, có lẽ vì chênh lệch tuổi tác khá nhiều nên Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi đã không tạo được “phản ứng hóa học” cho nhân vật của mình. Chính vì vậy, cả hai đã phải đối mặt với làn sóng chê bai từ khán giả. Đáp lại điều này, mỹ nhân Tân Cương đã có một bài phóng vấn với QQ.

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 Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành cũng bị người xem phàn nàn

Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết, khi hay tin Ngô Lỗi đóng nam chính cô cũng khá lo lắng, vì trên thực tế mỹ nhân Tân Cương lớn hơn bạn diễn 7 tuổi. Dù là một diễn viên trẻ nhưng Ngô Lỗi lại trưởng thành trong diễn xuất, chính điều này đã thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi. Khi nói về những phàn nàn của khán giả, mỹ nhân Tân Cương khá “ấm ức” nói rằng: “Tôi cũng không già, cũng mới chỉ hơn 20 tuổi thôi mà”.

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 Mỹ nhân Tân Cương khẳng định rằng mình mới hơn 20 tuổi thôi mà
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 Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác khá lớn nên cặp đôi chính không thể tạo 'phản ứng hóa học' cho nhân vật trong phim

Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng cô và bạn diễn phối hợp ăn ý với nhau, nhưng trên thực tế cặp đôi A Sử Na Chuẩn và Lý Trường Ca lại không được người xem đánh giá cao vì diễn thiếu cảm xúc .

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi

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