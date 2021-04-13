Sau khi Kiều được công chiếu, Cao Thái Hà ngay lập tức bị chỉ trích vì cảnh nóng trong phim, những bình luận khó nghe xuất hiện nhiều trên trang cá nhân khiến nữ diễn viên phải lập tức khóa Facebook.

Dù chỉ là tái hiện phân cảnh mùi mẫn, tình cảm trên phim ảnh với bạn diễn nam, nhưng hậu quả mà các sao nữ nhận về vô cùng "khốn đốn".

Nhân vật Hoạn Thư trong phim Kiều do Cao Thái Hà thủ vai tuy diễn rất đạt từ hình thể lẩn khuôn mặt, nhưng cô nàng vẫn phải nhận cái kết đắng. Nhiều khán giả cho rằng, cảnh nóng của phim giữa 2 nhân vật Thúc Sinh và Hoạn Thư giữa thiên nhiên hoa cỏ không những không hay mà còn rất "phèn".

Không thể phủ nhận cảnh nóng giúp cho bộ phim trở nên thu hút và hấp dẫn hơn. Nhưng song song với đó là nhiều ý kiến trái chiều của khán giả quan ngại đến nền điện ảnh Việt đang bị thoái hóa.

Sau khi Kiều được công chiếu, Cao Thái Hà ngay lập tức bị chỉ trích vì cảnh nóng trong phim - Ảnh: Internet

Những bình luận khó nghe xuất hiện nhiều trên trang cá nhân khiến nữ diễn viên phải lập tức khóa Facebook - Ảnh: Internet

Nguyễn Phương Trà My nhận nhiều chỉ trích sau cảnh 18+ trong "Người Vợ Ba"

Nhân vật Mây - được thủ vai bởi nữ diễn viên nhí Nguyễn Phương Trà My. Lúc này, Trà My chỉ mới 13 tuổi nhưng đã phải đóng không ít phân cảnh nóng bỏng trong phim Người Vợ Ba.

Người xem đã cực kỳ gay gắt trước việc chọn một diễn viên nhí đóng những cảnh nhạy cảm như làm tình, mang bầu, sinh con, cho con bú...Cảnh Trà My bị cho là lộ ngực giữa hồ nước và cảnh chồng (Lê Vũ Long đóng) húp trứng trên bụng là hai trong số phân cảnh gây tranh cãi nhiều nhất.

Cảnh Trà My bị cho là lộ ngực giữa hồ nước và cảnh chồng (Lê Vũ Long đóng) húp trứng trên bụng là hai trong số phân cảnh gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Diễn viên nhí đã phải nhận nhiều chỉ trích nặng nề - Ảnh: Internet

Thanh Bi mất bạn trai vì đóng cảnh nóng trong "Người Phán Xử"

Nữ diễn viên Thanh Bi từng được biết đến là bạn gái của nam ca sĩ Quang Lê. Cô từng gây sốc khi đóng những cảnh quay mùi mẫn với Việt Anh trong Người Phán Xử và Người phán xử tiền truyện.

Sau khi bộ phim công chiếu, khán giả vô cùng bất ngờ khi hay tin cô nàng và nam ca sĩ Quang Lê đã chia tay. Tuy Quang Lê đã lên tiếng lý do anh chia tay Thanh Bi vì khoảng cách địa lý cũng như quá bận rộn trong công việc nhưng công chúng vẫn hoài nghi về việc này.

Vì nam ca sĩ từng trả lời trước báo chí về cảnh nóng của bạn gái: "Lúc đầu khi nghe và xem qua mặt báo, tôi thấy bình thường, nhưng khi tận mắt xem phim, tôi lại thấy băn khoăn một chút".

Sau khi bộ phim công chiếu, khán giả vô cùng bất ngờ khi hay tin Thanh Bi và nam ca sĩ Quang Lê đã chia tay - Ảnh: Internet

Một trong những cảnh nóng trong phim Người Phán Xử - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận cảnh nóng mang đến nhiều cao trào và sự thu hút cho phim, nhưng nó cũng chính là nguyên nhân mang đến nhiều rắc rối cho phần lớn các sao nữ khi thủ vai. Việc này, khiến không ít sao nữ rơi vào cảnh "khốn đốn", thậm chí bị stress, áp lực về mặt tinh thần cả lúc trong và sau khi kết thúc các cảnh nóng trong phim.