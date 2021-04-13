‘Thần vệ nữ đời thực’ lloveeely khoe body ‘căng đét’, đốt mắt các anh với vòng 3 chuẩn trend trái đào

lloveeely là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, cô nàng được mệnh danh là "thần vệ nữ" khi sở hữu đường cong hông "sóng thần" khiến các fan hâm mộ khó lòng rời mắt.
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Người đẹp Hàn Quốc lloveeely rất chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, cô nàng đăng tải một số hình ảnh diện bikini tôn đường cong mềm mại chuẩn dáng đồng hồ cát trên trang cá nhân của mình.
Điều khiến cư dân mạng bị thu hút chính là 3 vòng "không thể chuẩn hơn" của lloveeely. Người đẹp xứ sở kim chi có thân hình thanh mảnh nhưng săn chắc, eo thon cùng vòng ba chuẩn đẹp trend trái đào. Không riêng các anh em bị say đắm, nhiều chị em cũng ngưỡng mộ và có phần ghen tị hình thể vàng mà cô nàng này sở hữu.
Trên mạng xã hội hội Instagram, cô nàng sở hữu lượng fan đông đảo, mỗi bức ảnh thu hút hàng triệu lượt tương tác. Mặc dù nổi tiếng, nhưng ngoài những hình ảnh gợi cảm cảm quyến rũ thì cư dân mạng không có thêm thông tin gì về cô nàng.
Khác với những người đẹp khác, để có được thân hình "vệ nữ" này, lloveeely không phải kiêng khem vất vả. Trên trang cá nhân của mình cô nàng vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ăn uống cùng bạn bè với những món ăn nhanh, nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, hamburger, pizza hay thưởng thức các loại bánh ngọt... mà những người mẫu khác đều tránh xa.
Thay vào đó, lloveeely thường xuyên tập luyện thể thao như leo núi, bơi lội để có thể đốt cháy năng lượng và giúp cơ thể săn chắc hơn. Ngoài ra "vệ nữ đời thực" còn có thói quen chơi golf, bộ môn tưởng nhẹ nhàng nhưng có tác động tích cực đến vóc dáng và cải thiện tư thế.