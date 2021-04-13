‘Thần vệ nữ đời thực’ lloveeely khoe body ‘căng đét’, đốt mắt các anh với vòng 3 chuẩn trend trái đào

Người đẹp Hàn Quốc lloveeely rất chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, cô nàng đăng tải một số hình ảnh diện bikini tôn đường cong mềm mại chuẩn dáng đồng hồ cát trên trang cá nhân của mình.

Điều khiến cư dân mạng bị thu hút chính là 3 vòng "không thể chuẩn hơn" của lloveeely. Người đẹp xứ sở kim chi có thân hình thanh mảnh nhưng săn chắc, eo thon cùng vòng ba chuẩn đẹp trend trái đào. Không riêng các anh em bị say đắm, nhiều chị em cũng ngưỡng mộ và có phần ghen tị hình thể vàng mà cô nàng này sở hữu.