Kín như bưng từ trên xuống dưới, 'hotgirl công sở' vẫn khiến CĐM 'xịt máu mũi' vì 2 vòng 'phồn thực' chỉ chực chờ 'phát nổ'

Nhịp sống trẻ 11/04/2021 04:57

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình cân đối, hotgirl công sở quê gốc Quảng Ngãi tên Nguyễn Thanh Hải từng gây sốt cộng đồng mạng một thời.

Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội, chắc hẳn bạn không lạ gì với cái tên Lê Thanh Hải, cô nhân viên văn phòng từng gây sốt với vóc dáng "chuẩn chỉnh" kèm theo số đo 3 vòng 89-62-103 nhiều người ao ước. Cô nàng không chỉ được khen ngợi với vóc dáng nuột nà mà khuôn mặt rõ từng nét cũng khiến nhiều người xút xoa.

Trên trang cá nhân của mình nàng "hotgirl công sở" đăng tải khá nhiều hình ảnh thời trang quyến rũ. Nói về phong cách gợi cảm này, cô nàng cho hay: "Một phần là do công việc của tôi cần theo style sexy, một phần là do tôi theo đuổi style này nữa". Dù phải diện những trang phục công sở "chính chuyên", nhưng người hâm mộ vẫn thấy được vòng 1 căng tròn và vòng 3 đẫy đà của cô nàng.

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Trên trang cá nhân của mình nàng 'hotgirl công sở' đăng tải khá nhiều hình ảnh thời trang quyến rũ
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Vòng 3 đẫy đà là điểm nhấn của Thanh Hải 
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Cô nàng không chỉ được khen ngợi với vóc dáng nuột nà mà khuôn mặt rõ từng nét cũng khiến nhiều người xút xoa
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Thanh Hải sở hữu vòng 3 khủng, nhiều người ao ước

Sở hữu vòng 3 khủng, nhiều người ao ước, nhưng Thanh Hải vẫn thường xuyên gặp không ít rắc rối. Cô nàng cho biết, vì vòng 3 là điểm nhấn rõ nét trên cơ thể nên cô thường xuyên bị soi mói, bàn tán. Không ít lần, Thanh Hải nhận được những tin nhắn tục tĩu hoặc những lời mời gọi khiếm nhã. Cô nàng thường bỏ ngoài tai những lời nói nặng nề ấy và tiếp tục theo đuổi phong cách của mình. Thanh Hải chia sẻ: "Mỗi người một công việc, một hướng đi. Mình cứ chuyên tâm vào công việc của mình thôi, không để ý nhiều đến thứ khác".

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Vòng 3 luôn nổi bật dù cô nàng diện bất cứ trang phục nào 
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Dù mặc trang phục công sở, nhưng Thanh Hải vẫn khiến cộng đồng mạng 'ngộp thở' 
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Cô nhân viên văn phòng từng gây sốt với vóc dáng 'chuẩn chỉnh' kèm theo số đo 3 vòng 89-62-103
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Để sở hữu vóc dáng đồng hồ cát này, cô nàng đã phải có chế độ ăn uống và tập luyện cực gắt gao

Được biết để sở hữu vóc dáng đồng hồ cát này, cô nàng đã phải có chế độ ăn uống và tập luyện cực gắt gao. Thanh Hải tiết lệ mỗi tuần cô nàng dành ra 3-5 buổi để đến phòng gym kèm theo chế độ ăn "4 Không": Không dầu - không đường - không nêm nếm gia vị và tạp chất - không tinh bột trắng.

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