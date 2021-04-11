Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội, chắc hẳn bạn không lạ gì với cái tên Lê Thanh Hải, cô nhân viên văn phòng từng gây sốt với vóc dáng "chuẩn chỉnh" kèm theo số đo 3 vòng 89-62-103 nhiều người ao ước. Cô nàng không chỉ được khen ngợi với vóc dáng nuột nà mà khuôn mặt rõ từng nét cũng khiến nhiều người xút xoa.

Trên trang cá nhân của mình nàng "hotgirl công sở" đăng tải khá nhiều hình ảnh thời trang quyến rũ. Nói về phong cách gợi cảm này, cô nàng cho hay: "Một phần là do công việc của tôi cần theo style sexy, một phần là do tôi theo đuổi style này nữa". Dù phải diện những trang phục công sở "chính chuyên", nhưng người hâm mộ vẫn thấy được vòng 1 căng tròn và vòng 3 đẫy đà của cô nàng.