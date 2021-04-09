'Bỏng mắt' trước thân hình 'siêu thực', cơ bụng ngồn ngộn rãnh sâu hoắm của mỹ nhân có body đẹp nhất thế giới

Nhịp sống trẻ 09/04/2021 10:34

Kendall - cô gái có thân hình đẹp nhất thế giới vừa đăng tải trên trang cá nhân những bức ảnh với thân hình quyến rũ, nóng bỏng khiến dân tình dậy sóng vì vóc dáng quá đỗi hoàn hảo.

Kendall được cộng đồng mạng gọi với danh xưng "mĩ miều" là "cô nàng có thân hình đẹp nhất thế giới" vì độ "chuẩn không cần chỉnh". Sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, thân hình "đồng hồ cát" của cô nàng khiến nhiều người mê mẩn. Mới đây, cư dân mạng được một phen "nóng mắt" bởi những bức ảnh mà Kendall đăng tải trên trang cá nhân. 

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Thân hình đẹp chuẩn từng centimet 

Trong các bức hình được cô nàng đăng tải, trang phục chủ yếu là bikini nhằm khoe trọn thân hình quyến rũ với cơ bụng số 11 đáng mơ ước. 

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Ảnh hậu trường cũng không làm chúng ta thất vọng vì độ siêu thực của thân hình cô nàng

Chia sẻ bí quyết để có được thân hình như hiện tại, Kendall cho biết đã phải tập luyện rất nhiều. Các bài tập đốt cháy calo như Cardio, HIIT và LISS được cô nàng yêu thích và kết hợp tập luyện khoa học. Ngoài ra phải tuân thủ một chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Không chỉ thế, cô còn áp dụng phương pháp paleo, tạm biệt với đồ hộp, thức ăn nhanh nhằm kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Cô nàng còn hài hước "truyền bí kíp" mỗi lần thèm đồ ngọt của mình, chính là nhìn nhìn vào bức tường màu hồng ở nhà để giảm cảm giác thèm ăn. 

Sở hữu body bốc ná thở và vòng 1 phồn thực, hot girl vẫn được xếp vào hàng "béo", lệch chuẩn nghiêm trọng vì lý do này

Sở hữu body bốc ná thở và vòng 1 phồn thực, hot girl vẫn được xếp vào hàng "béo", lệch chuẩn nghiêm trọng vì lý do này

Nếu áp tiêu chuẩn mảnh mai ở xứ Hàn, Jeon Boram hoàn toàn lệch thước đo, tuy nhiên cô nàng lại hoàn toàn tự tin vào cân nặng chạm ngưỡng 63kg của mình.

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