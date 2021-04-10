'Phản pháo' cư dân mạng bằng màn 'hở thịt' bạo, nữ streamer bị 'bay màu' trong vài giây

Nhịp sống trẻ 10/04/2021 05:03

Khi đang giao lưu với fan trên sóng livestream, nữ streamer CoCo 'bốc đồng' đáp trả lời chê bai của cư dân mạng bằng màn khoe chân dài 'tới nách'. Nhưng có lẽ, cô nàng đã không lường trước được án phạt cấm sóng nặng nề dành cho mình.

Ở thời điểm hiện tại, các cô nàng streamer nóng bỏng thường xuyên áp dụng rất nhiều những chiêu trò để thu hút sự chú ý nhằm mục đích câu view, câu like và một trong số đó chính là cố gắng tận dụng tối đa "vốn tự có" – sự gợi cảm của mình nhằm câu kéo thêm lượng tương tác trong những lần lên sóng. Mặc dù bị đánh giá là chiêu trò rẻ tiền nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng thành công là không hề nhỏ.

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1 phút cố tình 'hớ hênh' trên sóng livestream của CoCo - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, nữ streamer "hót hòn họt" trong cộng đồng livestream xứ Hàn đã có một màn "chơi ngu" khiến cho kênh bị "bay màu" ngay lập tức. Cụ thể, khi đang giao lưu với fan bình thường như mọi ngày, cô nàng bất ngờ nhận được những lời nhận xét chê bai chiều cao của mình. Có lẽ là khá khó chịu trước lời bình phẩm này nên cô nàng đã không hề do dự mà đáp trả ngay bằng một màn "khoe chân". Tuy nhiên, hành động của nữ streamer này đã khiến cô vô tình bị "lộ hàng" và buổi phát sóng bị dừng lại không lâu sau đó.

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Hot streamer theo đuổi phong cách gợi cảm và thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh 'nóng bỏng mắt' - Ảnh: Internet

CoCo chia sẻ trên trang cá nhân về việc phải nhận án phạt cấm sóng trong 2 tuần. Bày tỏ tâm trạng tiếc nuối và có phần hối lỗi về hành động "kém duyên" của mình, cô nàng hy vọng các fan bỏ qua và tiếp tục ủng hộ mình. Tuy nhiên, bằng một phút "lộ hàng" do cố tình hay vô ý này cái tên CoCo đã trở nên rất hot và thu về thêm khoảng 100 nghìn lượt đăng ký trên mạng xã hội sau án phạt kể trên.

Mặc váy siêu ngắn trên sóng, nữ streamer gặp sự cố lộ hàng, vội lấy tay che vùng nhạy cảm nhưng không kịp

Mặc váy siêu ngắn trên sóng, nữ streamer gặp sự cố lộ hàng, vội lấy tay che vùng nhạy cảm nhưng không kịp

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn đồng hồ cát, nữ streamer được rất nhiều người hâm mộ, riêng trang cá nhân cũng có hơn 300.000 lượt follow.

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