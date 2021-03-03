Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn đồng hồ cát, nữ streamer được rất nhiều người hâm mộ, riêng trang cá nhân cũng có hơn 300.000 lượt follow.
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Ngày nay, nhiều nữ streamer sẵn sàng sử dụng mánh khóe, chiêu trò để thu hút sự chú ý của khán giả. Từ việc lựa chọn trang phục hở hang, khoe da thịt đến những màn vũ đạo phản cảm, chỉ với mục đích tăng lượng người theo dõi và tiền donate từ các fan. Điển hình như nữ streamer Lele dưới đây.
Lele vốn là một tên tuổi quen mặt, sở hữu lượng fan hâm mộ lên tới hàng ngàn người mỗi lần lên sóng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn đồng hồ cát, Lele được rất nhiều người hâm mộ, riêng trang cá nhân cũng có hơn 300.000 lượt follow.
Mới đây, Lele tiếp tục lên sóng với một bộ trang phục cực kỳ gợi cảm nhằm khoe đôi chân dài miên man. Công bằng mà nói thì bộ đồ không đến mức phản cảm, nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong lúc lùi ghế ra quá xa camera mà quên không che đậy, nữ streamer bất ngờ gặp phải sự cố "lộ hàng" đầy nhạy cảm. Tất cả cũng chỉ vì chiếc váy ngắn phản chủ. Khoảnh khắc chỉ kéo dài khoảng 4 giây trước khi nàng streamer kịp thời nhận ra tình hình và lấy tay che chắn, tuy nhiên mọi chuyện cũng đã muộn.
Một số người xem đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Hiện các nền tảng phát sóng đang dần có xu hướng siết chặt hơn những quy định về trang phục của các streamer khiến các fan lo rằng rất có thể Lele sẽ phải nhận án phạt nặng.