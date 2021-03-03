Ngày nay, nhiều nữ streamer sẵn sàng sử dụng mánh khóe, chiêu trò để thu hút sự chú ý của khán giả. Từ việc lựa chọn trang phục hở hang, khoe da thịt đến những màn vũ đạo phản cảm, chỉ với mục đích tăng lượng người theo dõi và tiền donate từ các fan. Điển hình như nữ streamer Lele dưới đây.

Lele vốn là một tên tuổi quen mặt, sở hữu lượng fan hâm mộ lên tới hàng ngàn người mỗi lần lên sóng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn đồng hồ cát, Lele được rất nhiều người hâm mộ, riêng trang cá nhân cũng có hơn 300.000 lượt follow.