Cô gái Việt sở có thân hình 'bom di động', 'dìm mãi không chìm' gây bão bên siêu xe cực đỉnh

Nhịp sống trẻ 09/04/2021 14:15

Một trong những hình mẫu lý tưởng để cánh chị em đang cần giảm cân dùng để "soi chiếu" đây rồi! Đây chính là cô nàng Jessie Lương sở hữu vòng eo 56cm và body săn chắc nhờ bí quyết giảm cân siêu chất.

Jessie Lương (Lương Ngọc Thùy Hương) được biết đến là người đẹp 9x nổi tiếng trong dàn "rich kid" Việt Nam. Được biết, hiện tại cô đã rời Mỹ về Việt Nam sinh sống và làm việc. Sau khi về Việt Nam, Jessie Lương càng nhận được sự chú ý nhiều hơn của cư dân mạng. Không chỉ vì độ giàu có mà còn là việc cô nàng sở hữu thân hình mà bao người mơ ước. 

Mới đây, hình ảnh chụp lén cô cùng siêu xe Lamborghini Aventador trị giá hàng chục tỷ đồng "gây bão" mạng xã hội.

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Hình ảnh cô nàng bị chụp lén vì quá 'chất' - Ảnh: FBNV

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Body của cô là một trong những điểm nhấn đặc biệt khiến những bức ảnh chụp lén này lan truyền nhanh chóng, đến cả siêu xe bên cạnh cũng bị lu mờ - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Jessie Lương đã đăng tải lên lên trang cá nhân với dòng chia sẻ: "Cảm ơn bạn! Người chụp lén có tâm". Cư dân mạng bình luận: "Quá xinh đẹp chị ơi""xe đẹp mà người chạy xe cũng đẹp""người đẹp, xe đẹp""không phải người chụp có tâm đâu ạ là do chị có tầm ý, chụp thế nào cũng đẹp"

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Gương mặt cân đối, vô cùng khả ái của cô khiến nhiều người mê tít, ngắm không chớp mắt - Ảnh: FBNV

Chẳng những giàu có, tài năng, Jessie Lương còn sở hữu vóc dáng đẹp cùng gương mặt khả ái giống như con lai nhưng cô nói mình 100% thuần Việt. Nhiều người lầm tưởng Jessie Lương là huấn luyện viên thể hình nhưng cô chia sẻ mình chỉ đam mê tập gym. Cùng với đó, cô còn áp dụng chế độ ăn uống khoa học để xây dựng hình thể. Nhờ vậy, Jessie Lương nổi bật với vóc dáng săn chắc cùng số đo vòng eo ấn tượng là 56cm.

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Một phần bí quyết của cô nằm ở đam mê và thói quen tập luyện - Ảnh: FBNV

Trên kênh YouTube cá nhân, Jessie Lương có nói, thời điểm ăn Tết ở Hà Nội cô tăng lên 2kg nên khi vào TP. Hồ Chí Minh cô phải quyết tâm giảm cân. Hiện tại, Jessie Lương đã đạt được số cân mong muốn nên cô sẽ tự thưởng cho mình bữa ăn thoải mái (cheat meal). Ở thời điểm giảm cân, người đẹp tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt, cô thường không ra ngoài ăn mà chuẩn bị bữa ăn tại nhà.

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Thân hình săn chắc và không hề có chút khuyết điểm của cô là mơ ước của bao cô gái - Ảnh: FBNV

Nếu ra ngoài ăn cùng bạn bè Jessie Lương chỉ dám ăn một chút. Việc ăn kiêng không hề dễ dàng, sức hấp dẫn của đồ ăn nhất là với các cô gái khó lòng cưỡng lại. Nhưng ăn uống thiếu chừng mực là một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng cân. Muốn dáng đẹp trước nhất phải thay đổi từ việc bạn nạp những gì vào cơ thể.

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Sau khi tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân thành công, người đẹp sẽ tự thưởng cho mình những bữa ăn thoải mái - Ảnh: FBNV
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Thần thái khi gửi gắm vào những bức ảnh của cô cũng vô cùng đỉnh - Ảnh: FBNV
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Cô tuyệt đối nghiêm khắc với bản thân trong việc ăn uống có chừng mực để việc giảm cân hiệu quả nhất - Ảnh: FBNV

Cùng với đó, Jessie Lương còn thường xuyên lui tới phòng tập gym. Việc tập luyện sẽ giúp đốt cháy năng lượng dư thừa hiệu quả hơn, mỡ thừa được chuyển hóa thành cơ mang lại thân hình săn chắc. Ngoài ra, Jessie Lương còn là người yêu thích vận động. Cô có dành thời gian đi bơi, trượt tuyết. Chỉ cần không để bản thân ngồi yên một chỗ, mọi hoạt động thể thao đều có khả năng giúp bạn xây dựng vóc dáng.

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