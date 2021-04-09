Cường Đô La 'bá đạo' khi chở vợ con đi dạo bằng 'siêu xe' 3 bánh

Hậu trường 09/04/2021 08:15

Mới đây, facebook của Đàm Thu Trang lại sáng đèn chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh đi dạo phố cùng gia đình nhỏ. Đặt biệt, hình ảnh lần này lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng 'tròn xoe đôi mắt'.

Không còn hình bóng của những chiếc "xế hộp" sang chảnh đúng nghĩa đen. Lần này Cường Đô La xuất hiện cùng vợ con dạo chơi bằng chiếc xe ga 3 bánh. Đáng chú ý, "con ngựa sắt" lần này của "gia đình nhỏ" cực kỳ đặc biệt khi được sơn màu xanh da trời (màu giống với hai chiếc xe hơi tiền tỷ mà Cường Đô La mua tặng vợ và con gái), lại còn gắn thêm chỗ ngồi một bên cho Đàm Thu Trang và bé Suchin.

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'Siêu xe' đặc biệt của Cường Đô La dùng để chở gia đình nhỏ đi hóng gió - Ảnh: FBNV

Dù "đại gia phố núi" không tiết lộ giá tiền nhưng nhìn kiểu dáng của chiếc xe này cũng đoán được anh đã chi số tiền không nhỏ vào phương tiện đi hóng gió này của gia đình.

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Xế hộp mà ông bố trẻ tặng cho con gái - Ảnh: FBNV
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Siêu xe Cường Đô La tặng cho Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV

Được biết, ông bố trẻ này cũng từng "mạnh tay" chi tiền mua tặng bà xã và con gái mỗi người một chiếc xe hơi tiền tỷ. Đặt biệt, cả hai đều được sơn màu xanh và thiết kế hình ảnh riêng lên thân xe. Đây có lẽ là ông bố bỉm sữa chịu chơi và giàu nhất nhì Vbiz. 

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