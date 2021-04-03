Fans lo lắng ‘muốn rớt tim’ khi xém chút không coi được liveshow Hà Anh Tuấn vì thời tiết xấu máy bay không thể hạ cánh

Hậu trường 03/04/2021 07:19

Được biết chuyến bay đã phải lượn chờ nhiều vòng gần sân bay Liên Khương nhưng không thể hạ cánh vì thời tiết xấu. Nhiều hành khách lo lắng vì không kịp đến xem liveshow "The Veston Concert 2021" của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Thông tin từ Zing News cho biết, hôm qua 2/4, chuyến bay VN6224 của hãng Pacific Airlines từ TP.HCM đến Đà Lạt đã phải quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 2 tiếng cất cánh từ chính sân bay này.

Theo những phản ánh của hành khách trên mạng xã hội, việc chuyến bay bị trễ đã khiến nhiều hành khách lo lắng vì trót mua vé xem liveshow "The Veston Concert 2021" của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Liveshow diễn ra tại Đà Lạt vào tối cùng ngày. Giá vé từ 900.000 đồng đến 4,2 triệu đồng.

Đại diện Pacific Airlines cho biết chuyến bay đã gặp phải thời tiết xấu khi tiếp cận sân bay Liên Khương. Sau khi bay chờ nhiều vòng trên không trung nhưng thời tiết không tốt lên, vì thế phi công đã phải đưa máy bay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến khoảng hơn 18h, khi thời tiết tại Liên Khương tốt hơn, chuyến bay mới được cất cánh trở lại.

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Dữ liệu flightradar cho thấy máy bay phải vòng chờ nhiều vòng trên không trung - Ảnh: Zing News

Được biết đến khoảng hón 18h, khi thời tiết tại điểm đến tốt hơn thì hành khách đã được lên máy bay và thực hiện một chuyến bay mới. Trước đó, tối 1/4, một chuyến bay của VietJet từ TP.HCM đi Đà Lạt cũng phải quay ngược trở về vì thời tiết xấu.

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Hành khách trên chuyến bay lo lắng việc chậm chuyến sẽ làm trễ giờ xem show ca nhạc - Ảnh: Chụp màn hình
Fans lo lắng ‘muốn rớt tim’ khi xém chút không coi được liveshow Hà Anh Tuấn vì thời tiết xấu máy bay không thể hạ cánh - Ảnh 3
Liveshow 'The Veston Concert 2021' của Hà Anh Tuấn diễn ra ngày 2&3/4/2021 tại Đà Lạt - Ảnh minh họa: Internet
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