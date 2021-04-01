'Nữ doanh nhân' hỏi mua tinh trùng giá 40 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng 'nổi đóa', đáp trả gay gắt

Hậu trường 01/04/2021 09:21

Đòi mua tinh trùng của Đàm Vĩnh Hưng, kẻ hỏi mua nhận cái kết đắng.

Sáng sớm ngày 1/4, Đàm Vĩnh Hưng đã có bài đăng gây sốc trên trang cá nhân. Ông hoàng nhạc Việt tỏ thái độ bức xúc khi một người phụ nữ nhắn tin cho anh, tự xưng "doanh nhân trong nước" với mục đích nhạy cảm "hỏi mua giống". 

Toàn bộ tin nhắn được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về câu chuyện hy hữu này. Ban đầu người này bày tỏ sự mến mộ đối với Đàm Vĩnh Hưng, sau đó đề cập vấn đề sinh con. "Cho em hỏi thật lòng nha. Anh có bán giống không anh? Ý em là anh có bán tinh trùng của anh không? Em muốn có con nhưng phải là giống của anh", người này nói với Mr. Đàm.

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Ban đầu Mr.Đàm không biết là ai - Ảnh: FBNV
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Cô gái bày tỏ sự mến mộ đối với giọng ca của nam nghệ sĩ - Ảnh: FBNV
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Khi cô gái nói đến đây, nhưng tin nhắn không có dấu Mr.Đàm tưởng bản thân đang đọc nhầm - Ảnh: FBNV
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Ngay khi nhận ra ý định 'trời ơi đất hỡi' của cô gái này thì Mr. Đàm nhanh chóng kết thúc câu chuyện - Ảnh: FBNV

Trước câu hỏi nhạy cảm trên, nam ca sĩ kinh ngạc và chỉ còn cách đi ngủ để kết thúc câu chuyện thật nhanh. Anh nhắn lại: "Trời đất? Gì vậy em ơi? Xin lỗi em. Bye em. Anh buồn ngủ rồi".

Tuy nhiên, "kẻ xin giống kia" vẫn chưa chịu từ bỏ, cố chèo kéo bằng cách ra giá "khủng": "Đừng ngủ anh ơi. Em xin gửi anh 40 tỷ được không? Em tự lo mọi việc". Tới đây, người phụ nữ không còn nhận được hồi âm từ Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng đã chụp màn hình lại tất cả tin nhắn này và sau đó công khai lên mạng xã hội. Giọng ca Biển Tình dùng những lời lẽ gay gắt để dằn mặt "nữ doanh nhân". Thêm vào đó, còn quyết định không ngủ thức tới sáng để like và trả lời tất cả comment của mọi người. 

"Trời ơi là trời, con gái bây giờ mạnh mẽ quá. Biết đầu tư quá heng? Rồi sao? Chắc tao ngu?... Giờ này mà còn làm 'Tấm Cám' với anh à?

'Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán, vì ở đây tôi không có gì để bán cho tiểu thơ cả'. Tiễn khách! Chó mèo đâu, ra quào nó cho ta... Sáng sớm tinh mơ, **** *** hả?", Đàm Vĩnh Hưng thật sự nổi đóa.

Rất nhanh chóng, đoạn tin nhắn này đã được fans và người hâm mộ anh lan truyền và bàn tán. Nhiều người cũng không thể nhịn được mà bật cười bởi không ngờ chuyện này lại xảy ra với một ngôi sao nổi tiếng như anh. 

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