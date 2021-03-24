Sau phẫu thuật, bác sĩ hy vọng Đỗ Hùng Dũng có thể quay lại sau 6 tháng

Bác sĩ của Đỗ Hùng Dũng thông báo ca mổ thành công. Tiền vệ của Đội tuyển Việt Nam có thể quay trở lại tập luyện sau 6 tháng.

Đầu giờ chiều ngày hôm nay, Bác sĩ Phạm Quốc Hùng - người phụ trách chính ca phẫu thuật kết hợp xương cho cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã thông tin chi tiết về ca mổ. Được biết, trước đây Bác sĩ Phạm Quốc Hùng cũng đã từng điều trị cho nhiều cầu thủ như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thuận. Và lần này, Đỗ Hùng Dũng đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Theo thông báo từ bác sĩ và người nhà của tiền vệ, kết quả phẫu thuật thành công khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Theo bác sĩ Hùng, chấn thương của tiền vệ Đội tuyển Việt Nam ở mức khá nặng, cả 2 xương chày và xương mác đều bị gãy. Nhưng "trong cái rủi có cái may", vị trí gãy của hai xương này ít di lệch, không bị dập nát hoặc vỡ xương phức tạp. Các bác sĩ của bệnh viện Vạn Hạnh đã thống nhất phương án thực hiện cuộc phẫu thuật kết hợp xương cho Hùng Dũng bằng phương pháp mổ hở là phương pháp tốt nhất và nhiều ưu điểm nhất hiện giờ. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng người phụ trách chính ca mổ của Đỗ Hùng Dũng sáng nay - Ảnh: Hà Nội FC Bác sĩ Hùng cũng cho biết, Hùng Dũng có thể sẽ chỉ mất 5 đến 6 tháng để trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cũng như tâm lý. Như vậy, cái tên Đỗ Hùng Dũng của ĐT Việt Nam sẽ phải vắng mặt trên sân cỏ một thời gian dài. Bác sĩ của Đỗ Hùng Dũng cũng thông tin thêm, hiện tại anh phải tiếp tục ở lại bệnh viện để được chăm sóc khoảng 2-3 ngày tới trước khi được chuyển ra Hà Nội để bắt đầu quá trình hồi phục chấn thương.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng bên cạnh Hùng Dũng sau ca phẫu thuật - Ảnh: Hà Nội FC Trước đó, bác sĩ Lê Ngọc Hoa, một trong những thành viên trong ekip thực hiện ca mổ, cũng cho biết cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Theo vị bác sĩ này, thời gian hồi phục chấn thương của Hùng Dũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như vấn đề dinh dưỡng, tập luyện, cơ địa của cầu thủ này. Bác sĩ Hoa cũng chỉ hy vọng rằng tiền vệ của ĐT Việt Nam sẽ bình phục sau khoảng 6 tháng. Như vậy, nếu quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ, Hùng Dũng có khả năng sẽ tái xuất ở giai đoạn cuối của V-League mùa giải 2021 cho CLB Hà Nội, dù khả năng này là không lớn. Nhưng chắc chắn, với chấn thương như trên, cầu thủ sinh năm 1993 này sẽ không thể tham gia chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam vào tháng 6 tới. Sự vắng mặt của anh cũng là bài toán khó đối với HLV Park Hang-Seo trong mùa giải quan trọng tới.

Vợ Hùng Dũng 'đứng ngồi không yên', vết thương ngã xe chưa lành đã phải 'tới lui' lo lắng cho chồng Ngay sau khi nhận được tin tức về chấn thương của chồng, vợ Đỗ Hùng Dũng đã lập tức bay xuyên đêm đến thăm tiền vệ. Được biết, cô đã có mặt tại bệnh viện Vạn Hạnh lúc hơn 1 giờ rạng sáng ngày 24/3.

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