Mộc Trinh chia sẻ, cô không xem trận đấu vào tối hôm qua và chỉ biết chuyện chồng bị gãy chân từ người thân. Sau chuyến bay xuyên đêm được cho là "dài nhất cuộc đời", đến nơi gặp được chồng, cô nắm chặt tay anh, mếu máo vì xót xa.

Ngay sau khi nhận được tin chồng gặp chấn thương nặng, Triệu Mộc Trinh (vợ của Đỗ Hùng Dũng ) đã không kể ngày đêm, lập tức lên chuyến bay gần nhất đến TP. Hồ Chí Minh. Cô vô cùng lo lắng cho chồng mình, được biết trước đó một tuần cô cũng bị tai nạn xe và vết thương chưa kịp lành hẳn.

Với kết quả chẩn đoán gãy 1/3 dưới xương chày và xương mác của chân phải, Đỗ Hùng Dũng phải thực hiện phẫu thuật kết hợp xương càng sớm càng tốt. Đến 8h sáng cùng ngày, tiền vệ được đưa vào phòng mổ bắt đầu gây mê. Đúng 9h sáng ca phẫu thuật bắt đầu.

Trong lúc đứng ngồi không yên ngoài phòng mổ, vợ Đỗ Hùng Dũng cũng thông tin thêm về tình trạng của chồng: "Bác sĩ nói chấn thương của chồng tôi nặng nhưng anh ấy vẫn còn may vì không ảnh hưởng nhiều đến dây chằng".

Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau, ca phẫu thuật tại phòng mổ của Bệnh viện (BV) Vạn Hạnh (TP.HCM) mới kết thúc. Theo thông báo trực tiếp từ bác sĩ Phạm Quốc Hùng, ca mổ cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã thành công tốt đẹp sau 90 phút thực hiện. Bác sĩ Hùng cho biết với quá trình hồi phục dự kiến, Hùng Dũng sẽ mất 5 tháng để hồi sức và sang tháng thứ 6 anh có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường.

Ngay sau đó, fanpage của Hùng Dũng cũng đã cập nhật tin vui này đến với người hâm mộ.

Bài đăng trên fanpage của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng - Ảnh: FB

Dự kiến sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Hùng Dũng sẽ nằm lại tại bệnh viện trong 3 ngày trước khi được chuyển về Hà Nội để tiếp tục chữa trị và bắt đầu quá trình hồi phục. Bà xã Mộc Trinh và một người trong CLB sẽ ở lại chăm sóc cho anh.

Mộc Trinh và Hùng Dũng cưới nhau vào tháng 4 năm 2019, đến nay họ đã có một con trai đầu lòng là bé Titi - Ảnh: FB

Với chấn thương này Hùng Dũng phải vắng mặt trên sân cỏ dài hạn. Đây là thông tin bất lợi với cả câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.