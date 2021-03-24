Nếu có những dấu hiệu lạ này khi đi vệ sinh, gan bạn có thể đang bị tổn thương nghiêm trọng

Bệnh gan thường không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng, vì thế, nhiều bệnh nhân đã không biết mình đang bệnh. Chỉ khi bệnh trở nặng, và đã qua "giai đoạn vàng" để chữa trị thì người bệnh mới có dấu hiệu rõ rệt. Vì thế, ngay khi bạn phát hiện 3 dấu hiệu sau đây, đặc biệt là khi vào nhà vệ sinh thì hãy tìm gặp bác sĩ ngay.

Gan là cơ quan lớn nhất và nặng nhất của cơ thể. Nó thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm điều chỉnh mức độ hóa chất trong máu, tiết mật để tiêu hóa chất béo và tạo ra cholesterol, protein huyết tương và các yếu tố miễn dịch. Do đó, một khi gan có vấn đề thì khó mà lường trước được hậu quả. Tuy nhiên, bạn hãy tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ ngay nếu có 3 biểu hiện dưới đây.

1. Phân có màu đen Màu phân của bạn có thể chuyển sang màu đen khi cơ thể bạn có nhiều chất sắt. Nhưng khi đã loại trừ yếu tố này mà phân vẫn xuất hiện màu đen thì có nghĩa gan của bạn đang gặp vấn đề. Bởi khi chức năng gan không bình thường sẽ dễ gây tăng huyết áp tĩnh mạch, xuất huyết đường tiêu hóa trên, đi ngoài ra máu và ra phân có màu đen. Nhưng đây lại là đặc điểm dễ nhận thấy nhất của bệnh nhân mắc bệnh gan đã ở giai đoạn nặng và xơ gan cổ trướng, cần đi khám ngay để được điều trị sớm.

Khi đi vệ sinh bạn phát hiện ra phân của bạn có màu đen thì hãy đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám 2. Màu và mùi nước tiểu bất thường Những người có lá gan khỏe mạnh sẽ thấy nước tiểu chuyển sang màu vàng nhạt vào buổi sáng. Nhưng nếu nước tiểu có màu nâu đen bất thường hoặc mùi hơi hăng nhẹ thì đây là lúc bạn cần chú ý tới sức khỏe vùng gan của mình. Nước tiểu màu nâu và có mùi chính là biểu hiện của bệnh gan - Ảnh: Sohu 3. Tiêu chảy thường xuyên Do gan chịu trách nhiệm thải độc nên nếu cơ quan này bị tổn thương thì nó sẽ không thể thực hiện tốt chức năng đào thải độc tố ra ngoài, từ đó khiến bạn bị tiêu chảy thường xuyên. Vì thế, đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân ngay khi bạn có dấu hiệu này. Tiêu chảy thường xuyên cũng là dấu hiệu của bệnh gan - Ảnh: Sohu Bệnh gan nếu phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể chữa trị, thế nhưng nhiều bệnh nhân đã không thể nhận biết được dấu hiệu bệnh ban đầu và bỏ qua mất giai đoạn có thể chữa trị. Nếu khi đi vệ sinh mà bạn phát hiện ra các tình trạng kể trên thì tốt nhất hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

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