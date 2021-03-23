Nước sôi đun lại, tức là nước đã đun sôi để nguội, rồi lại đun sôi lên sử dụng (đun nhiều lần).

Nước đun sôi để nguội là nước đã được đi qua nhiệt độ cực đại (100 độ C) và để thoát hơi và nguội dần. Thông thường, loại nước này được dùng để uống và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như nấu nướng của các gia đình.

Theo Sina, mới đây, Tiến sĩ Vương Tư Lộ (Wang Silu), chuyên gia dinh dưỡng quốc gia, chuyên gia đánh giá nội bộ của hệ thống thực phẩm HACCP của Trung Quốc và người phản biện và thẩm định: Giáo sư Lưu Thiếu Vĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông, Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm từ Đại học Bang Pennsylvania, Sau Tiến sĩ tại Đại học Bang Kansas, Hoa Kỳ, đã trả lời về tin đồn nước uống liên quan đến ung thư.

Và có người cho rằng dùng 2 loại nước này sẽ bị ung thư, do các chất "nitrat và nitrit" hình thành trong quá trình đun nóng ở nhiệt độ cao.

Giáo sư Lưu Thiếu Vĩ - Ảnh: Internet

Sau khi tiến hành nghiên cứu và triển khai thực nghiệm đã xác định, hàm lượng nitrit trong nước máy là 0,007 mg/L, sau khi đun sôi một lần là 0,021 mg/L và hàm lượng sau khi đun sôi 20 lần là 0,038 mg/L.

Hàm lượng axit nitơ trong nước uống được xác định theo "tiêu chuẩn quốc gia" rõ ràng, và giá trị là ≤1 mg/L.

Từ một góc độ khác, để đạt đến giới hạn này, về lý thuyết, nước cần được đun sôi 200 lần.

Vì vậy, dù đã qua mấy lần đun sôi, giá trị của nó vẫn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia, không thể khái quát được, thực tế thì nước sôi đun lại không có mối liên hệ nào với bệnh ung thư.



Từ một góc độ khác, để đạt đến giới hạn 1 mg/L axit nitơ trong nước, về lý thuyết, nước cần được đun sôi 200 lần - Ảnh minh họa: Internet

Nước để qua đêm có thực sự độc không?

Một số người nói rằng nước uống để qua đêm rất độc hại, thậm chí có thể gây ung thư. Lý do vẫn là vấn đề "nitrit".

Các hợp chất nitrosamine thực sự là một loại phụ phẩm khử trùng nước uống mới, nhưng hàm lượng nitrosamine mà chúng ta ăn/uống vào từ nước uống thực sự là "ít ỏi".

Vì để sản xuất ra chất nitrosamine cần có môi trường và tiền chất thích hợp, các chất vi khuẩn trong nước sau khi đun sôi sẽ mất hoạt tính, hàm lượng nitrat ít hơn nên không có cơ sở để sản xuất lượng lớn chất nitrosamine.

Do đó, dù nước đun sôi để qua đêm cũng không làm thay đổi bản chất của nước, hàm lượng vi sinh vật có thể tăng lên nhưng không gây hại nhiều hơn cho cơ thể con người.



Một số người nói rằng nước uống để qua đêm rất độc hại, thậm chí có thể gây ung thư. Lý do vẫn là vấn đề 'nitrit' - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để uống nước đúng cách và lành mạnh?

1. Miễn là nước bạn uống là nước sạch, đủ tiêu chuẩn và an toàn, bạn có thể tự uống nước với số lượng tùy thích.

2. Đừng dính vào lý thuyết bó buộc rằng phải đủ "8 cốc nước"/ngày vì kích thước cốc khác nhau, lượng nước bạn uống đương nhiên sẽ khác.

3. Chú ý vệ sinh nguồn nước và không uống "nước lã".

4. Không uống nước nóng, nước đá, và nhiệt độ nước phải "thích hợp".

Uống nước đá sẽ khiến niêm mạc dạ dày bị lạnh đột ngột, gây co mao mạch, gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Trong khi đó, nước nóng chắc chắn sẽ làm tổn thương niêm mạc (thực quản, dạ dày), thậm chí tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Theo các chuyên gia y tế, nước ở khoảng 37 độ C là đáng tin cậy nhất, tương đương với nhiệt độ cơ thể, và cơ thể con người sẽ chấp nhận nó dễ dàng hơn.

5. Uống từ từ, đừng uống nhiều nước một lúc.

6. Đừng đợi cho đến khi bạn khát rồi mới uống nước vì lúc này cơ thể đã mất nước trầm trọng nên càng đe dọa đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Hãy phát triển một thói quen uống nước lành mạnh và cố ý lập kế hoạch uống đều đặn một lượng nhỏ nước sau khi thức dậy, trước khi ăn, trước khi đi ngủ và những khoảng thời gian quan trọng khác.

7. Cẩn trọng với các quảng cáo và đừng bị ám ảnh bởi chủng loại nước.

Có rất nhiều loại tin quảng cáo trên thị trường, với các loại nước có khái niệm về chủng loại như nước giàu oxy, nước kiềm và nước sinh thái nổi lên thành dòng thông tin bất tận. Trên thực tế, nhiều trong số đó chỉ là "mánh lới quảng cáo".

Tóm lại, nước sau khi đun sôi sẽ sinh ra chất nitrat và sẽ thực sự chuyển hóa thành nitrit, tuy nhiên, đây chỉ là hàm lượng cực thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia và thực tế thì nước sôi đun không có mối liên hệ nào với căn bệnh ung thư.