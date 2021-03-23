Cắt mí mắt ở spa, cô gái 23 tuổi bị tụ máu nhãn cầu, lồi ra phía trước

Tin y tế 23/03/2021 11:00

Ngay sau khi cắt mí mắt tại spa, cô gái 23 tuổi đã gặp nhiều biến chứng đáng sợ, một bên mắt trái mất khả năng thị lực, có nguy cơ mù cả 2 mắt do máu chảy chèn ép nhãn cầu.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ vừa cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng sau cắt mí mắt tại spa. Trước đó, qua giới thiệu cô gái 23 tuổi đã đến một spa để cắt mí mắt. Sau cắt mí, vết thương sưng nề, chảy nhiều máu. Một ngày sau, cô gái thấy mắt bầm tím, mắt nhìn mờ nên đã đến Bệnh viện Bạch Mai khám.

Bác sĩ Vũ Hồng Chiến, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi đến bệnh viện, vết cắt mí của bệnh nhân vẫn liên tục chảy máu, mí mắt bầm tím, phù nề nhiều, kết mạc mí mắt cũng bị đẩy phòi qua khe mi, nhãn cầu hai bên bị đẩy lồi ra phía trước.

Kết quả thăm khám chuyên khoa cho thấy mắt trái của bệnh nhân mất thị lực, mắt phải chỉ đếm được bàn tay cự ly rất gần. Đáng nói là mắt bệnh nhân không thể tự mở, máu tụ nhiều trong nhãn cầu.

Khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rối loạn đông máu, đã từng phải nằm viện điều trị bệnh này nhưng nhân viên cắt mí không biết. Xác định đây là ca bệnh rất nặng, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ cùng các bác sĩ chuyên khoa mắt, huyết học của Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia mắt của Bệnh viện Mắt Trung ương hội chẩn tìm giải pháp điều trị cho bệnh nhân này.

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Hình ảnh biến dạng của đôi mắt sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Theo bác sĩ Chiến, sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ mù 2 mắt do máu chảy chèn ép nhãn cầu, thậm chí nếu bệnh nhân bị rối loạn đông máu, chảy máu kéo dài, xuất huyết nội tạng có thể dẫn đến tử vong. Còn theo tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, đây là trường hợp rất đáng tiếc do bệnh nhân còn quá trẻ, tình trạng khi đến viện đã quá nặng, không thể can thiệp ngoại khoa. 

 

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