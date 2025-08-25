Không xin được sốt mayonnaise, người đàn ông mang xăng đốt quán cà phê, khách hàng bỏ chạy trong hoảng loạn

Vụ việc xảy ra vào tối 20/8, tại thị trấn Los Palacios y Villafranca, tỉnh Sevilla, Tây Ban Nha. Đoạn clip do chủ quán công bố cho thấy khoảnh khắc anh ta bắt đầu tưới xăng vào quán trước khi châm lửa. Một quả cầu lửa bùng lên chỉ vài phút sau đó, buộc khách hàng phải bỏ chạy để đảm bảo an toàn.
Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

