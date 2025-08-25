Ô tô lao xuống kênh và bắt đầu chìm xuống, người dân đập cửa cứu 2 vợ chồng mắc kẹt

Người dân địa phương đã nhảy xuống sau khi nhìn thấy chiếc xe sedan lao xuống kênh Savarnabhumi ở Samut Prakan, Thái Lan, vào 21/8. Họ bơi về phía chiếc xe đang chìm và thấy những người trong xe đang tuyệt vọng đập vào cửa sổ. Họ đập vỡ kính và kéo những người trên xe đến nơi an toàn.
Video

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

