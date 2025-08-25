Xe bán tải chạy với tốc độ cực cao gây tai nạn liên hoàn, chiếc xe bị hất văng lên không trung, lộn nhiều vòng trong khu dân cư

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu dân cư ở São Paulo, Brazil vào giữa tháng 8. Theo đoạn video, chiếc xe bán tải đang lao đi với tốc độ cực cao trên con đường trong khu dân cư. Hậu quả khiến chiếc xe bị hất văng lên không trung, lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất.

Video 1 giờ 49 phút trước 1 giờ 49 phút trước Thiên An | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-ban-tai-chay-voi-toc-o-cuc-cao-gay-tai-nan-lien-hoan-chiec-xe-bi-hat-vang-len-khong-trung-lon-nhieu-vong-trong-khu-dan-cu-740775.html