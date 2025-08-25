Khinh khí cầu hạ cánh khẩn cấp xuống phố đông đúc, người dân hợp sức cứu nguy, suýt gây ra thảm họa

Vào khoảng 9h30 giờ địa phương ngày 23/8, chiếc khinh khí cầu mang nhãn hiệu Variohm Components dự định hạ cánh xuống Công viên Russell gần đó. Nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên hạ cánh khẩn cấp trên phố Bower tại Bedford, Anh đối mặt với một khoảng không cực hẹp giữa hai hàng xe cộ đang tắc nghẽn.
Video 2 giờ 18 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi