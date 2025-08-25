Khinh khí cầu hạ cánh khẩn cấp xuống phố đông đúc, người dân hợp sức cứu nguy, suýt gây ra thảm họa

Vào khoảng 9h30 giờ địa phương ngày 23/8, chiếc khinh khí cầu mang nhãn hiệu Variohm Components dự định hạ cánh xuống Công viên Russell gần đó. Nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên hạ cánh khẩn cấp trên phố Bower tại Bedford, Anh đối mặt với một khoảng không cực hẹp giữa hai hàng xe cộ đang tắc nghẽn.

