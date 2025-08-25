Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 25/08/2025 21:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, tuổi Thìn lâm Tỷ Kiên nên công việc e là không được tốt như mong muốn. Đi làm hay phải chịu bất công, nhớ chấm công đầy đủ, dù làm việc gì cũng phải rõ ràng để không ai bắt bẻ được bạn. Buôn bán cũng phải sòng phẳng, dù ăn nên làm ra nhưng có tiểu nhân ghen tị nên dễ bị sân si lắm! 

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm không tốt vì Thổ khắc Thủy. Bạn cần biết cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân để gia đình hạnh phúc ấm êm. Ăn nói cẩn thận một chút, người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, dễ to tiếng với nhau.

Con giáp tuổi Ngọ 

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, ảnh hưởng của Tự Hình nên con giáp tuổi Ngọ thường xuyên tự hỏi rằng con đường mình đang đi đúng hay chưa. Đây là điều quan trọng và cần thiết để bạn tự đánh giá hành trình của bản thân, trước khi thực hiện những kế hoạch xa hơn.

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác động của Thương Quan khiến tuổi Ngọ càng hung hăng càng dễ phạm lỗi. Nếu bạn đang lo lắng về việc sẽ trở nên mạnh mẽ hơi quá đà, hãy giảm bớt một phần năng lượng của mình khi cố gắng giao tiếp với người khác.

Con giáp tuổi Tuất 

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, tuổi Tuất gặp Tỷ Kiên nên khá khó khăn trong công việc. Tử vi nhắc nhở bản mệnh có điềm báo có kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại trong quá trình phấn đấu lên chức, tăng lương. Nay bạn không cần nói mình đang làm đúng, kết quả đúng là đúng, miễn giải thích. 

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó vận trình tài lộc dễ có biến động xấu do ảnh hưởng từ hung tinh. Tuất cần kế hoạch chi tiêu khoa học để hạn chế tối đa những thất thoát ngoài ý muốn. Ngày này kiêng kỵ đầu tư làm ăn lớn hoặc cho người khác trông coi cửa hàng vì rất dễ xảy ra tình trạng mất mát.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông vào đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Tâm sự 13 phút trước
Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Tâm sự 18 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Tâm sự 26 phút trước
Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Tâm sự 32 phút trước
Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Tâm sự 35 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Tâm sự 39 phút trước
Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Tâm sự 44 phút trước
Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Sau ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Sau ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày