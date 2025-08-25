Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, tuổi Thìn lâm Tỷ Kiên nên công việc e là không được tốt như mong muốn. Đi làm hay phải chịu bất công, nhớ chấm công đầy đủ, dù làm việc gì cũng phải rõ ràng để không ai bắt bẻ được bạn. Buôn bán cũng phải sòng phẳng, dù ăn nên làm ra nhưng có tiểu nhân ghen tị nên dễ bị sân si lắm!

Đường tình cảm không tốt vì Thổ khắc Thủy. Bạn cần biết cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân để gia đình hạnh phúc ấm êm. Ăn nói cẩn thận một chút, người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, dễ to tiếng với nhau.

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, ảnh hưởng của Tự Hình nên con giáp tuổi Ngọ thường xuyên tự hỏi rằng con đường mình đang đi đúng hay chưa. Đây là điều quan trọng và cần thiết để bạn tự đánh giá hành trình của bản thân, trước khi thực hiện những kế hoạch xa hơn.

Tác động của Thương Quan khiến tuổi Ngọ càng hung hăng càng dễ phạm lỗi. Nếu bạn đang lo lắng về việc sẽ trở nên mạnh mẽ hơi quá đà, hãy giảm bớt một phần năng lượng của mình khi cố gắng giao tiếp với người khác.

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, tuổi Tuất gặp Tỷ Kiên nên khá khó khăn trong công việc. Tử vi nhắc nhở bản mệnh có điềm báo có kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại trong quá trình phấn đấu lên chức, tăng lương. Nay bạn không cần nói mình đang làm đúng, kết quả đúng là đúng, miễn giải thích.

Bên cạnh đó vận trình tài lộc dễ có biến động xấu do ảnh hưởng từ hung tinh. Tuất cần kế hoạch chi tiêu khoa học để hạn chế tối đa những thất thoát ngoài ý muốn. Ngày này kiêng kỵ đầu tư làm ăn lớn hoặc cho người khác trông coi cửa hàng vì rất dễ xảy ra tình trạng mất mát.

