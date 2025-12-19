NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Ngày 18/12, thông tin từ Cục Quản lý Dược cho biết, Cục vừa ban hành Văn bản số 5628/QLD-MP ngày 17/12 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Theo thông tin từ báo Công thương, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro, hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận phiếu công bố: 1028/20/CBMP-LA, số lô: 031124; ngày sản xuất: 4-11-2024; hạn dùng là 3-11-2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh (phường An Lạc, TP.HCM) đưa ra thị trường. Công ty Cổ phần dược phẩm La Terre France (ấp Phú Thành, xã Phước Lý, Tây Ninh) là đơn vị sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại Nhà thuốc Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Mẫu thử chứa methylparaben và propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, parabens (còn được gọi là propylparaben, butylparaben, isopropylparaben và methylparaben) được sử dụng trong mỹ phẩm để ngăn ngừa nhiễm khuẩn, hạn chế sự phân hủy của các hoạt chất dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm làm đẹp.

Tuy nhiên, parabens có liên quan đến sự gián đoạn phát triển, ảnh hưởng đến thần kinh và hệ miễn dịch của trẻ.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược cũng quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao, hộp 1 lọ 12g, số tiếp nhận phiếu công bố: 003402/22/CBMP-HCM, số lô: 02324QN, ngày sản xuất: 9-11-2024, hạn dùng trong 3 năm.

Sản phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang, địa chỉ tại 274/14 đường Hoàng Cầm, khu phố 8, phường Linh Xuân, TP.HCM, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại Tạp hóa - Giày dép - Mỹ phẩm Lan Dũng (141 Trương Quang Giao, phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dexamethasone là một loại corticosteroid mạnh, thường được sử dụng trong điều trị viêm khớp, các vấn đề da liễu, dị ứng nặng, hen suyễn... chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Chất này thường bị các cơ sở sản xuất lạm dụng trộn vào mỹ phẩm nhờ tác dụng phụ làm da trắng nhanh, giảm ngứa. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài khiến da bị bào mòn, teo da, đỏ da, xơ cứng, giãn mao mạch, nổi mụn trứng cá hoặc nhiễm nấm.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao và lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm vi phạm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France phải phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu và rà soát tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro để thu hồi đối với lô sản xuất khác có lỗi tương tự; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 28-12-2025.

Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003402/22/CBMPHCM theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.

