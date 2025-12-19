Cục CSGT đã xác minh làm rõ xe cứu thương biển số 51B -512.XX thuộc Công ty Cường Phúc Thọ (địa chỉ: 205/61/5 Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đã được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 19/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân, điều kiện và trách nhiệm của các tập thể và cá nhân theo quy định của pháp luật, liên quan vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lái xe cứu thương là ông Nguyễn Hữu T (50 tuổi) đã điều khiển xe bật còi, đèn ưu tiên đi đến địa điểm trên và xảy ra tai nạn giao thông. Việc bật còi đèn ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Ngày 16/2, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A, Bộ phận điều xe của Bệnh viện đã có phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân ra viện và gia đình (4 người) đi từ bệnh viện (TPHCM) đến phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, mà không có bác sĩ, y tá đi cùng bệnh nhân.

Xe cứu thương bật đèn còi ưu tiên sai quy định trước khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào quy định của pháp luật, xe ôtô cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn và được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ trong các trường hợp: Chở người bệnh đi cấp cứu; Đi đón người bệnh cấp cứu;

Chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Xe ôtô cứu thương chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên khi có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên còn hiệu lực và khi đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.

Tuy nhiên, hiện nay, người điều khiển xe cứu thương có các vi phạm như sau: Không có giấy phép sử dụng phát tín hiệu của xe ưu tiên hoặc giấy phép đã hết hiệu lực;

Không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích, nhưng vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thời gian vừa qua lực lượng CSGT trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã phạt 125 xe cấp cứu vi phạm quy định về xe ưu tiên.

Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc siết chặt quản lý cấp phép xe ưu tiên; xử lý quyết liệt với vi phạm của xe cứu thương, lạm dụng bật phát tín hiệu ưu tiên tùy tiện (đi đâu cũng bật tín hiệu ưu tiên), kiên quyết thu hồi giấy phép đối với xe cứu thương vi phạm.