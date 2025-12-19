Thông tin MỚI trong vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 17/12, ông Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding, cùng La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Z Holding) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

10 người còn lại của vụ án bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Hải Bình, Phó tổng Giám đốc tài chính Z Holding; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng ban tài chính; Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng kế toán 1, Lê Thị Bích Phương, trưởng nhóm kế toán thuế...

Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Nature Made; Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Alama; Nguyễn Thị Bích Phương, nhân viên Công ty Alama, bị cáo buộc cùng tội danh với bà Hiền.

Cáo trạng được VKSND Tối cao ban hành một ngày sau khi Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra.

Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 bị xác định làm giả - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Thịnh cùng Văn Minh, Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Nhóm này chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó có 26 sản phẩm là hàng giả đã được sản xuất, buôn bán, có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

VKS xác định các hàng giả do nhóm này sản xuất chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng trong một thời gian như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Mạng lưới tiêu thụ được vận hành có hệ thống, phân tầng tổ chức bán hàng.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh nhóm này đã lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế - hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ. Việc này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Thịnh hưởng lợi 63 tỷ đồng, Văn Minh hưởng lợi 46 tỷ, Khắc Minh hưởng lợi 40 tỷ.

Về hành vi Rửa tiền, nhóm Thịnh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển đồng tiền do phạm tội mà có. Sau đó, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.