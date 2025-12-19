Sau hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 19/12/2025 04:45

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. 

Sau hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có vận trình khá tốt, trong cuộc sống và công việc sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, hầu như không có gì phải lo lắng. Tình cảm tốt đẹp, bạn hòa nhã, ân cần với đối phương, tích cực lắng nghe đối phương giãi bày tâm tư, giải quyết vấn đề.

Về sự nghiệp, có chút khởi sắc, khả năng cao gặp được quý nhân trong công việc, được đối phương đánh giá cao, có thể được giới thiệu làm ăn, cung cấp nguồn lực. Về tài lộc, không gặp trở ngại gì trong việc đầu tư và quản lý tài chính, thu nhập có thể đạt được như mong đợi.

 

Sau hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sự nghiệp, người tuổi Tuất sẽ làm được từng bước trong công việc, có tài điều phối, xử lý tốt các trường hợp khẩn cấp, sếp và khách hàng vẫn tin tưởng bạn. Về phương diện tài lộc thì tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, nên chọn những dự án dễ vận hành.

Thêm nữa, chuyện tình yêu của con giáp này cũng sẽ thăng hoa rực rỡ nhờ sự giúp sức nhiệt tình từ những người xung quanh. Với những người độc thân, hãy chuẩn bị đón chào những thay đổi đang đến trong đời sống tình cảm của mình.

Sau hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi ngày mới, thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn: Người hùng lập công giúp Việt Nam dẫn trước Thái Lan 3-2 là ai?

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn: Người hùng lập công giúp Việt Nam dẫn trước Thái Lan 3-2 là ai?

Tin tức giải trí 55 phút trước
4 lợi ích sức khỏe vàng từ bí đỏ không nên bỏ qua

4 lợi ích sức khỏe vàng từ bí đỏ không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 55 phút trước
Thông tin MỚI trong vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng

Thông tin MỚI trong vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Sau hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/12/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/12/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/12/2025), 3 con giáp hứng trọn vận may, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả hơn người, sống an yên đến tuổi già

Cuối ngày hôm nay (19/12/2025), 3 con giáp hứng trọn vận may, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả hơn người, sống an yên đến tuổi già

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm

Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Lấy đại anh thợ xây vì chán đời, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi anh tiết lộ danh tính thật phía sau hộp vàng khủng

Lấy đại anh thợ xây vì chán đời, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi anh tiết lộ danh tính thật phía sau hộp vàng khủng

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Mừng thọ mẹ chồng 5 triệu kèm một câu nói 'nhẹ như lông hồng', tôi khiến bà 'tái mét' phải trả lại tiền ngay lập tức

Mừng thọ mẹ chồng 5 triệu kèm một câu nói 'nhẹ như lông hồng', tôi khiến bà 'tái mét' phải trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/12/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/12/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Cuối ngày hôm nay (19/12/2025), 3 con giáp hứng trọn vận may, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả hơn người, sống an yên đến tuổi già

Cuối ngày hôm nay (19/12/2025), 3 con giáp hứng trọn vận may, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả hơn người, sống an yên đến tuổi già

Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm

Đúng 3 ngày 18, 19 và 20/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'