Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn: Người hùng lập công giúp Việt Nam dẫn trước Thái Lan 3-2 là ai?

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo PVF và được đôn lên thi đấu cho Phố Hiến FC từ mùa giải 2022. Ngay trong lần đầu góp mặt tại giải hạng Nhất khi mới 19 tuổi, anh gây ấn tượng mạnh với 10 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Sang năm 2023, chân sút quê Tây Ninh tiếp tục tái lập thành tích này và trở thành đồng Vua phá lưới cùng Lê Văn Nam (Quảng Nam). Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng bứt tốc và di chuyển bền bỉ, Nguyễn Thanh Nhàn được giới chuyên môn ưu ái gọi với biệt danh “Người không phổi”.

Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ PVF–CAND tại V.League 2 và đội tuyển U-23 Việt Nam.

Trong năm 2023, Nguyễn Thanh Nhàn được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam dự SEA Games 32, nơi anh cùng các đồng đội giành huy chương đồng. Cũng trong năm này, tiền đạo sinh năm 2003 có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, ra sân ở cuộc đối đầu Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen 1-0, qua đó giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Đáng chú ý, bàn thắng quyết định này được anh ghi sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tiền đạo Thanh Nhãn cởi áo ăn mừng bàn thắng để lộ luôn body săn chắc

Ngoài những bước chạy thần tốc trên sân cỏ, Thanh Nhàn còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân ngọt ngào bên cô gái Tây Ninh – Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2004). Cặp đôi kết hôn vào tháng 10/2024 khi Thanh Nhàn 21 tuổi và Ngọc Lan 20 tuổi. Bước vào hôn nhân khá sớm cũng là điều khiến cặp đôi gây chú ý.

Ngọc Lan chia sẻ, cả hai quen nhau vào năm 2022, Thanh Nhàn là người chủ động kết bạn với cô. Khi biết Nhàn là cầu thủ lại cùng quê, Lan khá bất ngờ. Tuy nhiên, thời điểm này Nhàn đang “hội quân” tại Hưng Yên nên họ chưa có cơ hội gặp mặt.

Cặp đôi trò chuyện qua mạng xã hội một thời gian. Nhàn ấn tượng với giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của Lan, còn Lan mến mộ sự nỗ lực và kỷ luật của chàng cầu thủ. Chỉ sau 1 tháng trò chuyện, dù chưa chính thức gặp mặt, Nhàn đã gọi điện tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật Lan và được cô đồng ý.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn

Một thời gian sau, Nhàn về quê và đôi bên mới có cuộc gặp đầu tiên. Lan nhớ mãi, hôm ấy chàng cầu thủ gặp chấn thương ở chân, bước tập tễnh đến gặp cô. Anh ở ngoài đời cũng như trên mạng, thành thật và nhiệt tình. Họ không bỡ ngỡ hay ngượng ngùng, chỉ thấy hạnh phúc vì được gặp mặt.

Trong 2 năm hẹn hò, phần lớn thời gian cặp đôi yêu xa. Lan sống ở Tây Ninh, còn Nhàn tập luyện cùng đội ở Hưng Yên. Thi thoảng được nghỉ phép, Nhàn về quê gặp người thương. Cặp đôi dẫu "xa mặt" nhưng không "cách lòng". Mỗi ngày, Nhàn đều tranh thủ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Lan. Về phần mình, Lan cũng hết lời động viên, khích lệ bạn trai nỗ lực hết mình cho sự nghiệp sân cỏ.

Cũng có lúc Lan thấy chạnh lòng vì sự xa cách này bởi ngay cả khi mâu thuẫn cũng không thể mặt đối mặt giải thích cho nhau nghe. Có lần, không kiềm chế được cảm xúc, Lan đòi chia tay nhưng Nhàn không đồng ý. Anh hàn gắn tình cảm bằng mọi cách vì biết cô chính là đích đến của đời mình.

Với Ngọc Lan, chồng là niềm tự hào của gia đình

Năm 2023, Nhàn hết chấn thương, sự nghiệp sân cỏ cũng thăng hoa hơn. Anh bận luyện tập, thi đấu, thời gian dành cho bạn gái không còn nhiều như trước. Tuy nhiên, Lan thấu hiểu và thông cảm. Cô tự tìm kiếm niềm vui riêng trong công việc, gia đình và các mối quan hệ bạn bè. Khi không phụ thuộc cảm xúc vào bạn trai, cô có thể tạo không gian thoải mái cho mình, nhờ đó tình yêu trở thành động lực chứ không phải sợi dây trói buộc cả hai.

Tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Tháng 10/2024, họ tổ chức một đám cưới trọn vẹn và nhiều cảm xúc.

Đôi vợ chồng son ở xa hơn 1.700km. Mỗi ngày họ làm việc của mình, tối đến lại nhắn tin, gọi điện cho nhau. Đôi khi, họ gọi video ăn tối cùng giờ để có cảm giác tận hưởng bữa cơm gia đình.

Giữa năm 2025, Lan sinh con gái đầu lòng. Ngày vợ sinh nở, Nhàn đang thi đấu giải quan trọng nên không thể về bên vợ. Anh vẫn luôn áy náy về điều đó khiến Lan phải an ủi ngược lại để chồng yên tâm thi đấu.

Hơn 2 tháng sau, Nhàn mới được về gặp vợ con. Khoảnh khắc thấy chồng ôm con trong lòng, mắt rưng rưng xúc động, Lan thấy mọi sự chờ đợi của mình là xứng đáng.

Trong suốt kỳ SEA Games 33, Lan theo dõi từng bước chân thi đấu của chồng. Cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, mừng rỡ khi thấy chồng được ra sân, hụt hẫng khi chồng sút trượt... Và hơn hết thảy, điều cô bận tâm là cảm xúc và tinh thần thi đấu của anh.

Cũng như người hâm mộ cả nước, Lan mong chờ đến trận chung kết SEA Games diễn ra vào ngày 18/12. Cô hy vọng, tuyển Việt Nam giành Huy chương vàng, các cầu thủ không ai bị chấn thương và đặc biệt, Thanh Nhàn sẽ có phút giây tỏa sáng.