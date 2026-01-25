Đoạt giải Vua phá lưới, Đình Bắc khoe 'thành quả nhỏ' gây sốt mạng xã hội

"Thành quả nhỏ của bản thân. Cố gắng và nỗ lực hơn nữa ạ", anh chú thích.

Ngày 25/1, sau khi trở về từ Saudi Arabia, Đình Bắc đăng tải bức ảnh chụp với hai danh hiệu "Quả bóng bạc nam 2025" và "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 2025" trên trang cá nhân.

"Á chà nhẫn được chứ", đồng đội Nguyễn Nhật Minh trêu chọc, chú ý món trang sức trên tay Đình Bắc. "Đức mượn cái túi nhen Bắc", Lý Đức cũng bình luận hóm hỉnh, đề cập một chi tiết khác trong bức hình.

Bài đăng của cầu thủ sinh năm 2004 nhanh chóng nhận được hơn 100.000 lượt tương tác và bình luận chúc mừng từ cổ động viên.

Chia sẻ lại một video cũ của Đình Bắc, đàn anh Quế Ngọc Hải viết: "Thua GCL (Gia Cát Lượng - PV) mỗi cái quạt".

Đình Bắc khoe thành quả giành được trong thời gian qua

Trong bài viết tổng kết giải đấu, AFC đặc biệt nhấn mạnh: "Điều khiến màn trình diễn của Đình Bắc tại giải đấu trở nên ấn tượng hơn là việc tiền đạo này chỉ đá chính vỏn vẹn 2 trong tổng số 6 trận đấu của U23 Việt Nam".

Lý giải cho điều này, họ cho rằng ban huấn luyện U23 Việt Nam đã phải tính toán rất kỹ lưỡng để quản lý thời gian thi đấu của Đình Bắc do anh gặp chấn thương.

Dù vậy mỗi khi được tung vào sân, dù là đá chính hay từ băng ghế dự bị, ngôi sao của CLB Công An Hà Nội đều biết cách tỏa sáng rực rỡ.

Đình Bắc đá chính và ghi bàn mở tỉ số trước U23 Jordan (thắng 2-0). Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quan trọng trong hai chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia và 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết.

Đình Bắc - Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Đỉnh cao trong màn trình diễn của tiền đạo U23 Việt Nam là trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc. Đình Bắc ghi dấu ấn với một cú sút phạt thành bàn đẹp mắt, nâng thành tích của mình lên con số 4.

AFC mô tả về đóng góp của Đình Bắc: "Mặc dù giấc mơ vô địch bị chặn đứng ở bán kết, Đình Bắc vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Hàn Quốc bằng một siêu phẩm đá phạt. Anh đã thực sự thắp sáng giải đấu".

Dù giải đấu của Đình Bắc kết thúc với một nốt trầm là chiếc thẻ đỏ vào cuối trận gặp Hàn Quốc (khiến anh lỡ loạt sút luân lưu và đối mặt án treo giò 2 trận).

Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của anh. AFC gọi đây là một "giải đấu xuất sắc" của cá nhân tiền đạo quê Nghệ An, giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc đầy thuyết phục.