Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Tin tức giải trí 25/01/2026 05:15

Tiền đạo Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc đặc biệt này ở sân chơi U23 châu lục.

Ở trận chung kết tối 24/1, Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Arab Saudi). Tiền vệ Ryunosuke Sato ghi một bàn, nâng tổng số pha lập công lên con số 4 - bằng thành tích của Đình Bắc. Kết quả này khiến cuộc đua Vua phá lưới khép lại với bốn cầu thủ cùng dẫn đầu, gồm Sato, Đình Bắc, Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon).

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc mừng bàn thắng ở phút 64 để đánh bại Arab Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành giải này. Trước đó một ngày, anh cán mốc bốn bàn nhờ cú sút phạt hàng rào trong trận tranh giải ba gặp Hàn Quốc. Pha lập công này hoàn tất một giải đấu giàu dấu ấn cá nhân của tiền đạo sinh năm 2004.

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026 - Ảnh 1
Đình Bắc giành giải 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Ba bàn trước đó của Đình Bắc lần lượt đến từ quả phạt đền mở tỷ số trong trận thắng Jordan 2-0 ở vòng bảng, pha độc diễn ghi bàn vào lưới Arab Saudi rồi cú đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng UAE 3-2 tại tứ kết. Các bàn thắng của tiền đạo Việt Nam đều được ghi vào lưới những đối thủ hàng đầu châu lục.

Theo điều lệ, khi có nhiều cầu thủ đồng dẫn đầu, họ sẽ cùng được vinh danh Vua phá lưới. Lần gần nhất giải đấu chứng kiến nhiều cầu thủ cùng đoạt danh hiệu này là năm 2022, khi có tới năm người ghi ba bàn, là Yuito Suzuki (Nhật Bản), Ayman Yahya (Arab Saudi), Cho Young-wook (Hàn Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan).

Không chỉ nổi bật ở số bàn thắng, Đình Bắc còn là cầu thủ ghi dấu giày vào nhiều bàn bậc nhất giải, tổng cộng 6 bàn. Thành tích của anh ngang với Sato, cũng có bốn bàn và hai kiến tạo.

Sáu lần ghi dấu giày vào bàn thắng cũng là kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á. Thành tích trước đó thuộc về Nguyễn Quang Hải năm 2018, với năm bàn thắng và không có kiến tạo. Năm đó, Quang Hải xếp sau tiền đạo Qatar Almoez Ali trong cuộc đua Vua phá lưới, với một bàn ít hơn.

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026 - Ảnh 2
Nguyễn Đình Bắc trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026

Danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 không chỉ là phần thưởng cho cá nhân Đình Bắc, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam. Từ Thường Châu 2018 đến hiện tại, bóng đá Việt Nam không còn chỉ gây ấn tượng bằng tinh thần, mà đã bắt đầu tạo ra những cá nhân đủ tầm cạnh tranh danh hiệu ở châu Á.

Với Đình Bắc, VCK U23 châu Á 2026 có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, nơi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có một chân sút trẻ ghi dấu ấn thật sự ở sân chơi châu lục.

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha xoay người đổi hướng đột ngột khi truy cản đối phương. Trong tình huống chịu lực lớn, đầu gối trụ bị khóa cứng trong khi thân người tiếp tục chuyển động, khiến dây chằng chéo trước không thể chịu nổi áp lực và bị đứt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiền đạo Đình Bắc U23 Châu Á Đình Bắc

TIN MỚI NHẤT

Chồng thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ sau khi đưa con về, tôi định làm loạn thì anh nói một câu khiến tôi chết đứng

Chồng thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ sau khi đưa con về, tôi định làm loạn thì anh nói một câu khiến tôi chết đứng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/1/2026, 3 con giáp thảnh thơi đón TIỀN VÀNG ầm ầm đến nhà, gặp vận may cực lớn, giàu có không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/1/2026, 3 con giáp thảnh thơi đón TIỀN VÀNG ầm ầm đến nhà, gặp vận may cực lớn, giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Vì sao người xưa kiêng xây nhà tháng Chạp?

Vì sao người xưa kiêng xây nhà tháng Chạp?

Không gian sống 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Hai 26/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Hai 26/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Danh tính bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày ở Lâm Đồng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp đạp trúng vận may, có ngay cơ hội trúng số độc đắc, giàu có khó ai sánh bằng, tiền đếm không xuể

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp đạp trúng vận may, có ngay cơ hội trúng số độc đắc, giàu có khó ai sánh bằng, tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Sống khỏe 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc

Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

U23 Việt Nam sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu thắng U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu thắng U23 Trung Quốc

Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc

Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc

Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc

Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc