Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc mừng bàn thắng ở phút 64 để đánh bại Arab Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Ở trận chung kết tối 24/1, Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Arab Saudi). Tiền vệ Ryunosuke Sato ghi một bàn, nâng tổng số pha lập công lên con số 4 - bằng thành tích của Đình Bắc. Kết quả này khiến cuộc đua Vua phá lưới khép lại với bốn cầu thủ cùng dẫn đầu, gồm Sato, Đình Bắc, Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon).

Ba bàn trước đó của Đình Bắc lần lượt đến từ quả phạt đền mở tỷ số trong trận thắng Jordan 2-0 ở vòng bảng, pha độc diễn ghi bàn vào lưới Arab Saudi rồi cú đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng UAE 3-2 tại tứ kết. Các bàn thắng của tiền đạo Việt Nam đều được ghi vào lưới những đối thủ hàng đầu châu lục.

Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành giải này. Trước đó một ngày, anh cán mốc bốn bàn nhờ cú sút phạt hàng rào trong trận tranh giải ba gặp Hàn Quốc. Pha lập công này hoàn tất một giải đấu giàu dấu ấn cá nhân của tiền đạo sinh năm 2004.

Theo điều lệ, khi có nhiều cầu thủ đồng dẫn đầu, họ sẽ cùng được vinh danh Vua phá lưới. Lần gần nhất giải đấu chứng kiến nhiều cầu thủ cùng đoạt danh hiệu này là năm 2022, khi có tới năm người ghi ba bàn, là Yuito Suzuki (Nhật Bản), Ayman Yahya (Arab Saudi), Cho Young-wook (Hàn Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan).

Không chỉ nổi bật ở số bàn thắng, Đình Bắc còn là cầu thủ ghi dấu giày vào nhiều bàn bậc nhất giải, tổng cộng 6 bàn. Thành tích của anh ngang với Sato, cũng có bốn bàn và hai kiến tạo.

Sáu lần ghi dấu giày vào bàn thắng cũng là kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á. Thành tích trước đó thuộc về Nguyễn Quang Hải năm 2018, với năm bàn thắng và không có kiến tạo. Năm đó, Quang Hải xếp sau tiền đạo Qatar Almoez Ali trong cuộc đua Vua phá lưới, với một bàn ít hơn.

Nguyễn Đình Bắc trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026

Danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 không chỉ là phần thưởng cho cá nhân Đình Bắc, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam. Từ Thường Châu 2018 đến hiện tại, bóng đá Việt Nam không còn chỉ gây ấn tượng bằng tinh thần, mà đã bắt đầu tạo ra những cá nhân đủ tầm cạnh tranh danh hiệu ở châu Á.

Với Đình Bắc, VCK U23 châu Á 2026 có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, nơi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có một chân sút trẻ ghi dấu ấn thật sự ở sân chơi châu lục.