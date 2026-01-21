Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha xoay người đổi hướng đột ngột khi truy cản đối phương. Trong tình huống chịu lực lớn, đầu gối trụ bị khóa cứng trong khi thân người tiếp tục chuyển động, khiến dây chằng chéo trước không thể chịu nổi áp lực và bị đứt.

Trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối 20-1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân sớm.

Trung vệ Hiểu Minh đã phải lên xe cứu thương và nhập viện cấp cứu ngay sau tình huống chấn thương trong hiệp 1. Sau khi kiểm tra, trung vệ này được chẩn đoán đứt dây chằng chéo và khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng.

Hiểu Minh dính chấn thương khá nặng

Cụ thể, ở phút 32 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị đau sau một nỗ lực truy cản tình huống tấn công của cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, anh nằm gục và phải rời sân bằng cáng trong sự đau đớn. Đức Anh là người được đưa vào sân thay thế.

Sự vắng mặt của Hiểu Minh ngay lập tức khiến cho hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam có phần xộc xệch. Theo đó ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã để thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Thống kê cho thấy trong hiệp 1, U23 Trung Quốc mới là những người kiểm soát tốt thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.

Nguyễn Hiểu Minh (số 4) là trung vệ trụ cột hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam

Về phía Hiểu Minh, anh đang là trụ cột hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026. Cầu thủ của PVF-CAND đã ra sân trọn vẹn ở cả 4 trận đấu, đóng góp công lớn giúp U23 Việt Nam có được cả 4 chiến thắng. Theo thống kê từ LĐBĐ châu Á (AFC), trung vệ Hiểu Minh hiện dẫn đầu giải U23 châu Á 2026 về số lần giải nguy, với 26 pha can thiệp thành công, ngang bằng Xiao Peng của đội U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tiến vào trận bán kết theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Thầy trò HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng với 4 trận toàn thắng từ vòng bảng tới tứ kết cùng màn trình diễn thuyết phục. Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc hòa 2 trận, thắng 2 trận, trong đó có một trận đấu phải nhờ tới loạt sút luân lưu. Đội bóng xứ Đại Lục cũng gây sốc khi chưa để thủng lưới bàn nào nhưng mới chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất.

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao? Ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, Đình Bắc vào sân ở đầu hiệp hai. Dù vậy, sự có mặt của tiền đạo xuất sắc này không thể giúp U23 Việt Nam tránh được trận thua, do trước đó chúng ta đã xộc xệch đội hình, vì chấn thương rất đáng tiếc của trung vệ quan trọng Hiểu Minh.

