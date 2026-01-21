Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Tin tức giải trí 21/01/2026 11:11

Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha xoay người đổi hướng đột ngột khi truy cản đối phương. Trong tình huống chịu lực lớn, đầu gối trụ bị khóa cứng trong khi thân người tiếp tục chuyển động, khiến dây chằng chéo trước không thể chịu nổi áp lực và bị đứt.

Trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối 20-1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân sớm.

Trung vệ Hiểu Minh đã phải lên xe cứu thương và nhập viện cấp cứu ngay sau tình huống chấn thương trong hiệp 1. Sau khi kiểm tra, trung vệ này được chẩn đoán đứt dây chằng chéo và khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng.

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn - Ảnh 1
Hiểu Minh dính chấn thương khá nặng

Cụ thể, ở phút 32 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị đau sau một nỗ lực truy cản tình huống tấn công của cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, anh nằm gục và phải rời sân bằng cáng trong sự đau đớn. Đức Anh là người được đưa vào sân thay thế.

Sự vắng mặt của Hiểu Minh ngay lập tức khiến cho hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam có phần xộc xệch. Theo đó ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã để thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Thống kê cho thấy trong hiệp 1, U23 Trung Quốc mới là những người kiểm soát tốt thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn - Ảnh 2
Nguyễn Hiểu Minh (số 4) là trung vệ trụ cột hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam

Về phía Hiểu Minh, anh đang là trụ cột hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026. Cầu thủ của PVF-CAND đã ra sân trọn vẹn ở cả 4 trận đấu, đóng góp công lớn giúp U23 Việt Nam có được cả 4 chiến thắng. Theo thống kê từ LĐBĐ châu Á (AFC), trung vệ Hiểu Minh hiện dẫn đầu giải U23 châu Á 2026 về số lần giải nguy, với 26 pha can thiệp thành công, ngang bằng Xiao Peng của đội U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tiến vào trận bán kết theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Thầy trò HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng với 4 trận toàn thắng từ vòng bảng tới tứ kết cùng màn trình diễn thuyết phục. Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc hòa 2 trận, thắng 2 trận, trong đó có một trận đấu phải nhờ tới loạt sút luân lưu. Đội bóng xứ Đại Lục cũng gây sốc khi chưa để thủng lưới bàn nào nhưng mới chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất.

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, Đình Bắc vào sân ở đầu hiệp hai. Dù vậy, sự có mặt của tiền đạo xuất sắc này không thể giúp U23 Việt Nam tránh được trận thua, do trước đó chúng ta đã xộc xệch đội hình, vì chấn thương rất đáng tiếc của trung vệ quan trọng Hiểu Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung vệ Hiểu Minh Trung vệ Hiểu Minh chấn thương U23 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Thần May Mắn mở lối từ ngày 22/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Thần May Mắn mở lối từ ngày 22/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh?

Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh?

Hậu trường 1 giờ 23 phút trước
NSND Hoàng Tuấn qua đời sau thời gian điều trị bạo bệnh

NSND Hoàng Tuấn qua đời sau thời gian điều trị bạo bệnh

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Hành tây đỏ có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng dùng sao cho đúng?

Hành tây đỏ có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng dùng sao cho đúng?

Sống khỏe 1 giờ 37 phút trước
Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Tin tức giải trí 1 giờ 55 phút trước
Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Tin tức giải trí 2 giờ 7 phút trước
Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối sau ngày 21/1/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối sau ngày 21/1/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Phụ nữ U40 cần học ngay các bước trang điểm giúp níu kéo tuổi thanh xuân này

Phụ nữ U40 cần học ngay các bước trang điểm giúp níu kéo tuổi thanh xuân này

Trang điểm 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

U23 Việt Nam sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu thắng U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam sẽ được thưởng 2 tỷ đồng nếu thắng U23 Trung Quốc

Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc

Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc

Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc

Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc

Tiết lộ tiền thưởng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

Tiết lộ tiền thưởng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về việc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời hoãn đột ngột?

Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về việc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời hoãn đột ngột?