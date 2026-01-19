Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc

19/01/2026

Chiều 18/1 theo giờ Saudi Arabia, U23 Việt Nam ra sân tập chuẩn bị cho trận gặp U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026. Nguyễn Đình Bắc đã không còn phải tập riêng mà tham gia buổi tập cùng các đồng đội.

Chiều 18/1 theo giờ Saudi Arabia, U23 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở buổi tập này, thông tin được nhiều người quan tâm nhất là tình trạng chấn thương của tiền đạo Đình Bắc. Trước đó, chân sút CLB Công an Hà Nội tiết lộ mình gặp chấn thương cơ háng nên không thể chuyền bóng bằng chân phải. Đình Bắc mong kịp hồi phục để có thể thi đấu với phong độ tốt nhất trong trận gặp U23 Hàn Quốc.

Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc - Ảnh 1
Đình Bắc hồi phục và sẵn sàng cho trận gặp U23 Trung Quốc

Theo quan sát, tiền đạo mang áo số 7 đi giày thi đấu và có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội, thay vì tập riêng với bác sĩ. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, chân sút người Nghệ An sẽ vào sân ở trận bán kết.

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn sử dụng Đình Bắc ở hiệp 2, sau khi dùng Lê Phát hay Ngọc Mỹ phá sức đối thủ trong hiệp 1. Sự nguy hiểm của Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho trận đấu, trước hàng thủ được dự đoán rất chặt chẽ bên phía U23 Trung Quốc.

 

Ngoài sự trở lại của Đình Bắc, các cầu thủ bị đau nhẹ là Lý Đức, Xuân Bắc, Thanh Nhàn cũng hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng cho trận đấu với U23 Trung Quốc.

Tiền đạo Đình Bắc hồi phục chấn thương trước trận gặp U23 Trung Quốc - Ảnh 2
Đình Bắc sẵn sàng cho trận bán kết 

Với tình hình tiến triển như hiện tại, Đình Bắc có khả năng sẽ lấy lại thể trạng sung sức để sẵn sàng cho trận đấu quan trọng gặp U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có được đội hình mạnh nhất để sẵn sàng cạnh tranh cho tấm vé vào chơi chung kết giải. 

Cũng ở buổi tập này, HLV trưởng Kim Sang Sik đã tập hợp các cầu thủ để minh họa sa bàn chiến thuật cho trận bán kết U23 châu Á 2026. Buổi họp chiến thuật diễn ra khoảng 15 phút, tóm tắt những phân tích điểm mạnh, yếu của đối thủ và kế sách để U23 Việt Nam khai thác. 

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại Giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 tại Saudi Arabia.

Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc

Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc

Màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng của U23 Việt Nam và chiều ngược lại chưa mấy ấn tượng tới từ U23 UAE, những tưởng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể dễ dàng chiến thắng để đi tiếp. Thế nhưng, mọi thứ khó khăn hơn nhiều người nghĩ.

