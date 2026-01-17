Tiết lộ tiền thưởng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

Tin tức giải trí 17/01/2026 11:16

Kịch tính, cảm xúc là những từ nhiều người hâm mộ dùng để miêu tả trận đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE trong khuôn khổ tứ kết U23 châu Á.

Ngay sau khi giành vé vào top 4 đội mạnh nhất giải, VFF quyết định thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. Điều này nâng tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nhận được từ VFF lên 3,1 tỷ đồng, sau khi trước đó toàn đội được thưởng 1,9 tỷ đồng nhờ thành tích toàn thắng ở vòng bảng.

Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng sẽ nhận khoản thưởng hậu hĩnh từ AFC. Truyền thông châu Á cho biết quỹ thưởng của VCK U23 châu Á năm nay ở mức rất cao, với phần thưởng dành cho đội vô địch lên tới 6 triệu USD, á quân nhận 3 triệu USD, đội hạng 3 nhận 1 triệu USD và đội đứng thứ 4 cũng có 500.000 USD.

Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình đầy bản lĩnh của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Việc lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 cũng giúp U23 Việt Nam tái lập cột mốc từng làm được tại Thường Châu năm 2018, giải đấu mà đội tuyển sau đó tiến thẳng tới trận chung kết.

Tiết lộ tiền thưởng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á - Ảnh 1
Các "chiến binh sao vàng" đã xuất sắc giành chiến thắng sau 120 phút thi đấu với tỷ số 3-2, làm nên lịch sử trước đối thủ sừng sỏ

Phát biểu chúc mừng toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu, bản lĩnh cũng như sự chuẩn bị chiến thuật của ban huấn luyện và các cầu thủ. Người đứng đầu VFF đồng thời động viên U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ cho trận bán kết sắp tới.

Trước đối thủ UAE sở hữu nền tảng thể lực và kinh nghiệm vượt trội, các cầu thủ áo đỏ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, hai lần vươn lên dẫn trước, không nao núng khi bị gỡ hòa và chỉ thực sự định đoạt trận đấu trong hiệp phụ.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1, đối thủ sẽ được xác định sau cuộc so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Tiết lộ tiền thưởng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á - Ảnh 2
Đình Bắc tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang và đồng đội lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út - đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đến trận đấu với UAE ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Trọng tài không công nhận một bàn thắng và từ chối thổi quả phạt đền cho đại diện Tây Á. Đình Bắc có pha xử lý bóng cùng đường chuyền rất đẳng cấp để Lê Phát đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Dù vậy chỉ ít phút sau, đội bóng Tây Á gỡ hoà theo đúng kịch bản tấn công sở trường. Cầu thủ U23 UAE chiếm ưu thế trên không để thực hiện cú đánh đầu trúng xà, bóng nảy ra và Ndiaye dứt điểm cận thành. Thủ môn Trung Kiên chạm bóng nhưng không thể đẩy ra.

Đến hiệp 2, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trước khi Mansoor Al Menhali tái lập thế quân bình cho U23 UAE. Trong quãng thời gian hiệp phụ, Minh Phúc dứt điểm ấn tượng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-2.

 

Tối 18/12, các tuyển thủ U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc cùng luyện viên Kim Sang-sik sau chức vô địch SEA Games 33.

