Trung vệ Phạm Lý Đức: 'Khi thua 0-2, chúng tôi chỉ biết chạy hết mình vì Tổ quốc'

U22 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã có màn ngược dòng hạ U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành tấm HCV SEA Games đầy cảm xúc.

Bước ngoặt đến trong hiệp hai nhờ những điều chỉnh táo bạo về nhân sự. Phút 49, Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam. Chỉ hơn 10 phút sau, từ sức ép không chiến liên tục, thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Trong hiệp phụ, bản lĩnh của U22 Việt Nam lên tiếng. Phút 97, Thanh Nhàn tận dụng tình huống bóng bật ra, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2. Lội ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc. Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam bước lên bục cao nhất của Đại hội thể thao khu vực.

Khoảnh khắc U22 Việt Nam nhận HCV quý giá Một số nguồn ghi nhận đó là pha làm bàn của Lý Đức, trong đó có cả trang chủ SEA Games. Dù vậy, có vẻ nhưng đó là pha phản lưới của cầu thủ Thái Lan. Nhưng dù sao đi nữa thì U22 Việt Nam cũng có bàn gỡ, qua đó mở ra màn ngược dòng cảm xúc thắng 3-2 sau 120 phút. Kết quả này giúp U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 trong lịch sử. Ngoài ra, Lý Đức cùng các đồng đội là lứa đầu tiên vô địch mà không cần cầu thủ quá tuổi.

Lý Đức ăn mừng tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của U22 Việt Nam Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng này, anh cho biết: "Tôi nghĩ mình đã gặp may ở bàn thắng gỡ hòa. Tôi cũng chưa xem lại nữa, nhưng thật sự cảm xúc rất vui". Anh cũng nói về những nỗ lực mà mọi người phải làm trong suốt hiệp 2, sau khi đã chơi không tốt và để thủng lưới tới 2 lần. Lý Đức chia sẻ: "Sau hiệp 1, chúng tôi cố gắng động viên nhau vì không còn gì để mất. Chúng tôi chỉ biết rằng cứ phải chạy và chạy về phía trước thật nhiều, phải chạy hết mình vì Tổ quốc. Tôi nghĩ U22 Việt Nam xứng đáng có được chiến thắng ngày hôm nay".

