Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 20:50

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra ổn định và suôn sẻ hanh thông. Mọi việc đã dần đi vào khuôn khổ khi con giáp này có sự chủ động trong việc giải quyết rắc rối mình đang gặp phải. Tính cách hòa đồng, tốt bụng giúp bạn có được nhiều cảm tình từ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể tìm được một khoản tiền rủng rỉnh nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ngập tràn niềm vui. Sự cởi mở trong suy nghĩ và bao dung lẫn nhau của bạn đã giúp mối quan hệ hôn nhân, yêu đương thêm khăng khít. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa nhờ tính cách hiền lành và thủy chung của mình.

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nguồn thu nhập của người tuổi Thìn sẽ có chiều hướng tăng nhanh nhờ các hạng mục đầu tư diễn ra thuận lợi. Khi bản mệnh tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ phát huy khả năng giao tiếp cũng như trau dồi thêm cho bản thân những kinh nghiệm đáng giá.‏ Bản mệnh còn dễ dàng chiếm được lòng tin của cấp trên lẫn đồng nghiệp xung quanh.  

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có bước chuyển mình tích cực. Tuy rằng bạn luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Còn người độc thân chưa muốn nói chuyện yêu đương vì còn mải mê ham chơi. 

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng “xuôi chèo mát mái” và thuận lợi trong thời điểm tới. Với những ý tưởng mới trong công việc, con giáp này này khá là hào hứng để đón nhận nó, dù là công việc mà bản mệnh được tiếp xúc lần đầu tiên. Qua đó, bạn có được những thành tích đáng ngưỡng mộ nhờ hoàn thành xuất sắc công việc được giao và tạo được ấn tượng tốt với cấp trên.  

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển vượng sắc. Tử vi cho biết, bạn là người khá dựa dẫm vào đối phương và chỉ muốn được ở bên họ mỗi ngày. Nhờ đó mà mối quan hệ của cả hai lúc nào cũng hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Tuy rằng có một vài bất đồng trong quan điểm sống nhưng cả hai vẫn luôn biết cách dung hòa tốt tình yêu của mình. 

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

