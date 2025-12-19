Ngày 19/12, Công an phường Thới An (quận 12 cũ, TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ một nam sinh lớp 12 bị hai người chặn đường, tấn công tới tấp khi đang đi học về.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 19/12, mạng xã hội lan truyền clip gần 2 phút ghi lại cảnh nam học sinh đang đi bộ trên đường thì bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy chặn lại. Sau khi xảy ra cự cãi, hai người này bất ngờ lao vào tấn công tới tấp nam sinh. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương vào can ngăn.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường TA15, phường Thới An. Theo người dân khu vực, nam sinh vừa rời Trường THCS và THPT Lạc Hồng cơ sở 2 để về nơi gửi xe cách đó vài chục mét thì bị chặn đánh.

Vụ việc khiến nam sinh bị thương, xây xát vùng mặt và chảy máu miệng. Sau khi hành hung, hai người trên lên xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng nam sinh được bạn bè hỗ trợ đưa về nhà. “Hai người này chừng 18 – 19 tuổi, xăm trổ. Hai bên hình như có mâu thuẫn từ trước nên mới dẫn đến vụ đánh hội đồng này”, một nhân chứng cho biết.

Nam học sinh bị hai người tấn công trên đường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại diện Trường THCS và THPT Lạc Hồng cơ sở 2 xác nhận nạn nhân trong clip là học sinh lớp 12 của trường. Theo nhà trường, vụ việc xảy ra vào tối 17/12 sau giờ học thêm. Hai người tham gia hành hung là người bên ngoài, không phải học sinh của trường.

Do ngày 18-12 nam sinh có lịch thi học kỳ nên đến sáng 19/12, nhà trường mới mời học sinh cùng gia đình lên làm việc để ổn định tâm lý. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định có thể xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Hiện tại, sức khỏe nam sinh đã ổn định, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhà trường đã cung cấp toàn bộ thông tin cho Công an phường Thới An để xử lý theo quy định.

