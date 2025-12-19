Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Tâm sự 19/12/2025 18:45

Hôm sau, chồng cũ viết đơn ly hôn. Tôi suy nghĩ một đêm thức trắng rồi ký đơn. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi nữa. Sau khi ly hôn, chồng cũ đưa tôi 200 triệu từ tài sản chung của cả hai.

Tôi thấy hối hận khi từng nghĩ lấy chồng rồi thì không cần cố gắng kiếm tiền. Vì không có tài chính vững vàng, sau khi ly hôn chồng tôi không thể nuôi con trai. Dù bố mẹ chồng cũ rất tốt nhưng tôi không hối hận khi ly hôn chồng.

Tôi từng có một người chồng vô tâm. Anh ta từng nói yêu tôi để lấy được tôi nhưng lại chưa từng chăm sóc vợ khi ốm nhưng lại muốn kiểm soát tôi như một con rối. Tôi làm gì cũng phải xin phép chồng, đến cả việc tôi ăn mặc thế nào cũng phải được sự cho phép của anh ta.

Điều làm tôi thấy bất lực tuyệt vọng là chồng ghen tuông rất vô lý. Chuyện là tôi có người bạn từng yêu đơn phương tôi nhưng không được tôi đồng ý. Chuyện đó đã lâu lắm rồi nhưng vì chồng cũ biết nên anh ấy rất để ý. Sẽ chẳng có gì nếu người bạn đó không tình cờ làm cùng công ty với tôi. Chồng tôi ghen tuông tìm đến công ty, làm hỏng công việc của tôi, tôi phải ngậm ngùi thôi việc.

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, chồng cũ viết đơn ly hôn. Tôi suy nghĩ một đêm thức trắng rồi ký đơn. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi nữa. Sau khi ly hôn, chồng cũ đưa tôi 200 triệu từ tài sản chung của cả hai. Ngày ra tòa ly hôn, tôi đỏ mắt thấy mẹ chồng ôm lấy mình.

Từ khoảng tiền 200 triệu, tôi quyết định mở một cửa hàng trà sữa để kinh doanh. Chuyện kinh doanh ban đầu không thuận lợi. Nhưng có một điểm tôi thấy lạ là ngày nào cũng có đơn hàng hơn 10 ly. Những ngày trước tôi đều gọi ship giao hàng. Nhưng lần này vì tò mò nên tôi tự đi giao. Vừa đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện người đặt là chồng cũ của tôi. Vì anh đã chuyển khoản nên tôi chỉ để đơn hàng trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng về.

Tôi nghe mẹ chồng nói từ ngày tôi rời đi, chồng cũ sống như cái xác không hồn. Anh ấy hối hận vì ly hôn với tôi nhưng lại không dám tìm đến xin tha thứ. Anh vẫn cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Tôi có chút lưu luyến chồng cũ nhưng cảm thấy lòng tin giữa tôi và chồng đã chẳng còn. Dù tôi muốn về bên con, cho con một gia đình nhưng lại không đủ can đảm trở về bên chồng cũ nữa. Tôi phải làm sao đây?

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối để rồi 'hóa đá' khi đọc tin nhắn phản hồi

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối để rồi 'hóa đá' khi đọc tin nhắn phản hồi

Vậy mà chồng tôi lần nào cũng đồng ý, làm tôi rất bực mình. Lần gần nhất, chị chồng mượn tiền chồng để mua cho con cái giường mới. Tôi điên người lên trách chồng thì anh bực tức nói tôi không biết nghĩ cho chị gái trong nhà. Tôi quá thất vọng, không muốn nói gì nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Tâm sự 55 phút trước
Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ nghe tiếng chó sủa, mẹ chồng ra sau nhà là 'mất tích' cả tiếng, tôi lén theo dõi rồi sợ 'hồn siêu phách lạc'

Cứ nghe tiếng chó sủa, mẹ chồng ra sau nhà là 'mất tích' cả tiếng, tôi lén theo dõi rồi sợ 'hồn siêu phách lạc'

Mượn chút men bia để tâm sự, tôi 'hóa đá' khi vợ thú nhận lý do thực sự khiến 4 năm qua cô ấy không thể mang thai

Mượn chút men bia để tâm sự, tôi 'hóa đá' khi vợ thú nhận lý do thực sự khiến 4 năm qua cô ấy không thể mang thai

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, chồng điên cuồng định 'bắt gian', nào ngờ vừa nâng lên đã quỳ sụp xuống khóc nghẹn

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, chồng điên cuồng định 'bắt gian', nào ngờ vừa nâng lên đã quỳ sụp xuống khóc nghẹn

Vợ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng đã 'chết lặng' thấy một người đàn ông lạ vụt tới ôm trầm lấy cô ấy

Vợ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng đã 'chết lặng' thấy một người đàn ông lạ vụt tới ôm trầm lấy cô ấy

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã