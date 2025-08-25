Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, con giáp tuổi Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục, đặc biệt là những bạn đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Tài lộc được Thiên Tài nâng đỡ nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bạn không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, nếu đã tìm được nửa kia, bạn rất trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau. Hai người ở cạnh chẳng cần làm gì to tát cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Thiên Tài dự báo một vài cơ hội quý báu sẽ đến mang lại cho tuổi Tuất nhiều tiền bạc. Bạn nên chủ động nắm bắt chứ đừng nên chần chừ, do dự và bỏ lỡ đáng tiếc.

Thổ - Hỏa tương sinh là điều kiện tốt cho những ý tưởng mới mẻ và táo bạo luôn thường trực nhờ vào khả năng sáng tạo dạt dào. Dường như bạn sẽ khởi động đam mê của mình bằng việc tổ chức một buổi workshop về cắm hoa hoặc việc khởi động kinh doanh một món hàng nào đó.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, may mắn là công việc diễn ra hanh thông, thuận lợi khi có Thiên Ấn chiếu mệnh. Con giáp tuổi Tỵ dám nói dám làm chẳng sợ ai, miễn là bản thân đúng đắn thì con giáp này sẽ luôn ngẩng cao đầu. Tuy nhiên để khiến người khác nể phục thì con giáp này cần ăn nói khéo léo hơn chút.

Hôm nay đường tài lộc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do tính hấp tấp. Con giáp nóng tính này cần phải cẩn thận trong cách ăn nói khi bàn chuyện tiền bạc kẻo gây ra xích mích. Bạn vẫn kiếm tiền đều đều, tự làm tự ăn, chỉ có điều đôi khi hay tiện tay mua đồ linh tinh, thừa thãi.

