Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 25/08/2025 22:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, con giáp tuổi Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục, đặc biệt là những bạn đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc được Thiên Tài nâng đỡ nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bạn không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, nếu đã tìm được nửa kia, bạn rất trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau. Hai người ở cạnh chẳng cần làm gì to tát cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Thiên Tài dự báo một vài cơ hội quý báu sẽ đến mang lại cho tuổi Tuất nhiều tiền bạc. Bạn nên chủ động nắm bắt chứ đừng nên chần chừ, do dự và bỏ lỡ đáng tiếc.

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh là điều kiện tốt cho những ý tưởng mới mẻ và táo bạo luôn thường trực nhờ vào khả năng sáng tạo dạt dào. Dường như bạn sẽ khởi động đam mê của mình bằng việc tổ chức một buổi workshop về cắm hoa hoặc việc khởi động kinh doanh một món hàng nào đó. 

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, may mắn là công việc diễn ra hanh thông, thuận lợi khi có Thiên Ấn chiếu mệnh. Con giáp tuổi Tỵ dám nói dám làm chẳng sợ ai, miễn là bản thân đúng đắn thì con giáp này sẽ luôn ngẩng cao đầu. Tuy nhiên để khiến người khác nể phục thì con giáp này cần ăn nói khéo léo hơn chút. 

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay đường tài lộc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do tính hấp tấp. Con giáp nóng tính này cần phải cẩn thận trong cách ăn nói khi bàn chuyện tiền bạc kẻo gây ra xích mích. Bạn vẫn kiếm tiền đều đều, tự làm tự ăn, chỉ có điều đôi khi hay tiện tay mua đồ linh tinh, thừa thãi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tinh hoa hội tụ vào hôm nay 25/8, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước lộc vào nhà, may mắn dâng cao, tương lai rộng mở, cuộc đời tươi đẹp

Tinh hoa hội tụ vào hôm nay 25/8, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước lộc vào nhà, may mắn dâng cao, tương lai rộng mở, cuộc đời tươi đẹp

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đánh bay vận xui, rước lộc vào nhà, may mắn dâng cao, tương lai rộng mở, cuộc đời tươi đẹp trong ngày này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Video 51 phút trước
Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Gọi 2 bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình nhưng khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi 2 bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình nhưng khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sinh con khi chồng vắng nhà, thấy tên người chuyển khoản 50 triệu đồng mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng vắng nhà, thấy tên người chuyển khoản 50 triệu đồng mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa, đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa, đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Giật mình khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật rụng rời

Giật mình khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật rụng rời

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng