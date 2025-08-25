Ô tô bị nước lũ cuốn trôi, những người chứng kiến hoảng loạn la hét, 2 người trên xe may mắn sống sót

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra hôm 24/8 trong cơn mưa lớn ở Mohali, Ấn Độ, khi một chiếc xe jeep địa hình bị dòng nước dữ dội của sông Jayanti Ki Rao cuốn trôi. May mắn thay, chiếc xe jeep đã bị mắc kẹt vào một chướng ngại vật ở hạ lưu. Nhờ sự trợ giúp của máy kéo JCB, cả hai thanh niên đã được kéo ra ngoài an toàn, thoát khỏi tai nạn.
Video 2 giờ 49 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi