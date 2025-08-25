Ô tô bị nước lũ cuốn trôi, những người chứng kiến hoảng loạn la hét, 2 người trên xe may mắn sống sót

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra hôm 24/8 trong cơn mưa lớn ở Mohali, Ấn Độ, khi một chiếc xe jeep địa hình bị dòng nước dữ dội của sông Jayanti Ki Rao cuốn trôi. May mắn thay, chiếc xe jeep đã bị mắc kẹt vào một chướng ngại vật ở hạ lưu. Nhờ sự trợ giúp của máy kéo JCB, cả hai thanh niên đã được kéo ra ngoài an toàn, thoát khỏi tai nạn.

Video 2 giờ 49 phút trước 2 giờ 49 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

