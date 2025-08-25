Lũ ập đến vào sáng sớm, phá hủy hàng chục ngôi nhà dân làng thoát chết nhờ những người chăn cừu

Một trận lũ bất ngờ đã càn quét qua làng Talidas ở Pakistan vào ngày 22/8 (giờ địa phương). May mắn thay, những người chăn cừu đã phát hiện dấu hiệu bất thường và báo động lúc 2h30 ngày 22/8, giúp các gia đình có khoảng 4 giờ để sơ tán trước khi dòng nước lũ thực sự ập đến vào lúc 6h30 sáng.
Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

