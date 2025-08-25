Lũ ập đến vào sáng sớm, phá hủy hàng chục ngôi nhà dân làng thoát chết nhờ những người chăn cừu

Một trận lũ bất ngờ đã càn quét qua làng Talidas ở Pakistan vào ngày 22/8 (giờ địa phương). May mắn thay, những người chăn cừu đã phát hiện dấu hiệu bất thường và báo động lúc 2h30 ngày 22/8, giúp các gia đình có khoảng 4 giờ để sơ tán trước khi dòng nước lũ thực sự ập đến vào lúc 6h30 sáng.

Video 2 giờ 25 phút trước 2 giờ 25 phút trước Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lu-ap-en-vao-sang-som-pha-huy-hang-chuc-ngoi-nha-dan-lang-thoat-chet-nho-nhung-nguoi-chan-cuu-740761.html