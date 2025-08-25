Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, thời vận đến gần, 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 25/08/2025 18:45

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa từ ngày 26/8 đến 2/9/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, sự nghiệp của tuổi Mão may mắn được Chính Quan trợ lực nên những bạn đang muốn nhảy việc, xin thăng chức hoặc thi công chức sẽ gặp nhiều may mắn. Điều này không tự nhiên có được mà tất cả là nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của bản mệnh. 

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, thời vận đến gần, 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thủy Mộc tương sinh. Đừng vì bị chê bai mà ép bản thân phải thay đổi, hãy cứ là chính mình người phù hợp sẽ đến với bạn. Một số người có lịch hẹn với người khác trong hôm nay, buổi hẹn diễn ra rất vui vẻ.

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, Tam Hợp dự báo tuổi Dần độc thân có thể vô tình gặp được một người rất phù hợp. Bạn cảm thấy người ấy có thể thấu hiểu mọi suy nghĩ của mình. May mắn là trong các mối quan hệ tình cảm, mọi trắc trở hoặc sự đình trệ đều được xóa bỏ và tình cảm giữa hai bạn sẽ càng thêm suôn sẻ.

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, thời vận đến gần, 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang tới điều kiện tốt đẹp. Bạn nên tin tưởng vào năng lực của bản thân để có thể thử sức trong những điều mình chưa biết. Nếu cơ hội xuất hiện thì bạn nên nắm bắt ngay. 

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, sự nghiệp thuận lợi do Tam Hợp cục trợ vận. Bỏ qua sĩ diện để lao động kiếm tiền, thành công sẽ tìm đến với bạn sớm thôi, đừng sốt ruột. Ngày này cũng khá tốt cho những bạn muốn khai trương, mua đất hoặc sang tên đổi chủ, thi cử. 

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, thời vận đến gần, 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình cảm cũng khởi sắc không kém nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy. Không cần nói mình là người tốt, bạn tốt hay xấu hãy để cho người đời đánh giá. Sống không hổ thẹn với bản thân đã là sự thành công của bạn trong mọi mối quan hệ rồi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

