Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2025 21:45

3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng và hanh thông. Con giáp này còn gặt hái thành tựu mới trên đường công danh. Bên cạnh thu nhập chính thì con giáp này còn nhìn ra được cơ hội kiếm tiền từ những nghề phụ. Mặc dù không thể hiện tham vọng rõ ra bên ngoài nhưng rõ ràng ai cũng thấy nỗ lực, cố gắng bền bỉ của bản mệnh.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc yên vui. Không khí gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc để người trong cuộc vượt qua những lúc chông chênh trong cuộc sống.

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần trong hôm nay sẽ trở nên thuận lợi dễ dàng. Đường công danh có bước nhảy vọt đáng kể, nhất là những người đang làm công việc sáng tạo. Cấp trên tin tưởng và cho bản mệnh nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Bản mệnh có thể thu về khoản hời lớn nhờ sự nhạy bén, nắm bắt cơ hội nhanh chóng của mình.

Vận trình tình cảm ngập tràn tiếng cười. Sự đồng điệu trong cảm xúc, suy nghĩ giúp bạn và nửa kia ngày càng thêm gần gũi. Người độc thân lại khó mở lòng đón nhận tình cảm mới vì những vết thương trong quá khứ.

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều điểm sáng và khởi sắc. Chính Ấn trợ mệnh giúp người tuổi này khám phá ra nhiều điều mới mẻ ở bản thân. Khả năng làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này được đánh giá cao, nên phát huy tốt điều này.

Bên cạnh đó, vận tình cảm của bạn cũng sẽ trở nên viên mãn. Đào hoa vượng giúp các hiểu lầm, mâu thuẫn trong gia đình dần được gỡ bỏ. Các cặp đôi có sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau sau nhiều sóng gió.

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Video 51 phút trước
Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Gọi 2 bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình nhưng khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi 2 bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình nhưng khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sinh con khi chồng vắng nhà, thấy tên người chuyển khoản 50 triệu đồng mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng vắng nhà, thấy tên người chuyển khoản 50 triệu đồng mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa, đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa, đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Giật mình khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật rụng rời

Giật mình khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật rụng rời

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Qua đêm nay, ngày 25/8/2025, 3 con giáp vận xui gõ cửa, khó khăn giăng lối, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng